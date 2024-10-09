Merkezefendi Belediyesi Halk Et Mağazası'nın İlk Şubesini Açıyor - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Halk Et Mağazası'nın İlk Şubesini Açıyor

Merkezefendi Belediyesi, Türkiye'deki ilk ilçe belediyesi olarak Halk Süt ve Halk Ekmek'ten sonra, Halk Et Mağazası'nın ilk şubesini açıyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu hizmet sayesinde vatandaşların sağlıklı et ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabileceğini belirtti.

09.10.2024 11:25  Güncelleme: 13:11
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin Halk Et Mağazası'nın ilk şubesinin açılışı yarın yapılacak. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halk Süt ve Halk Ekmek'ten sonra Merkezefendi Halk Et'i ilçemize kazandırarak, üç hizmeti aynı anda sunan Türkiye'deki ilk ilçe belediyesi olacağız. Tüm hemşerilerimizi açılışımıza bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Belediye, Halk Süt ve Halk Ekmek'ten sonra Halk Et'i de ilçeye kazandırdı. Halk Et Mağazası'nın ilk şubesi 10 Ekim perşembe günü (yarın) saat 12.00'de açılıyor. Değirmenönü Mahallesi Saltak Caddesi No: 118/A adresinde bulunan 'Merkezefendi Halk Et' yerli üreticilerden temin edilen sağlıklı ve hijyenik et ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Bu hizmet ile vatandaşların kaliteli ete uygun fiyatlarla ulaşması amaçlanıyor.

"Üç hizmeti aynı anda sunan Türkiye'deki ilk ilçe belediyesi olacağız"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "2019'dan bu yana hemşehrilerimizle birlikte, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini bir bir hayata geçiriyoruz. Halk Süt ve Halk Ekmek'ten sonra Merkezefendi Halk Et'i ilçemize kazandırarak, üç hizmeti aynı anda sunan Türkiye'deki ilk ilçe belediyesi olacağız. Hemşehrilerimiz sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerine her gün kolayca ulaşabilecek. Merkezefendi Halk Et Mağazamızın ilk şubesini 10 Ekim Perşembe günü saat 12.00'de, Değirmenönü Mahallesi Saltak Caddesi'nde açıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediyesi Halk Et Mağazası'nın İlk Şubesini Açıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Halk Et Mağazası'nın İlk Şubesini Açıyor - Son Dakika
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