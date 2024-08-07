Merkezefendi Belediyesi \'Kariyer ve İstihdam Ofisi\'ni hizmete açtı

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Merkezefendi Belediyesi tarafından vatandaşların özel sektörde iş bulmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' hizmete başladı.

Merkezefendi Belediyesinin iş arayanları işverenle buluşturacak olan 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' hizmet vermeye başladı. Merkezefendi Belediyesi ek hizmet binası Sırakapılar Mahallesi 1581 Sokak'ta bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyete başladı. 'Kariyer ve İstihdam Ofisi'nde iş arayan kişinin mesleki beceri ve tecrübelerine göre çalışmak istediği kurum veya sektörede, işverenin aradığı kriterler doğrultusunda işveren ve iş arayanı bir araya getirerek Denizli'de istihdamı artırmayı hedefleniyor. İstihdam Ofisi'nde ayrıca, Merkezefendi Belediyesi'nden sosyal yardım noktasında destek için gelen vatandaşların çalışabilir durumda olanları da iş dünyasına yönlendirilerek istihdam edilmeleri sağlanacak.

"Güçlü ve mutlu bir Merkezefendi için hep birlikte hareket edeceğiz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ofisimiz, iş arayanı ve işvereni bir araya getirerek ülkemizin ve Denizli'mizin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm olacak ve istihdama katkı sağlayacak. Bu ofiste ayrıca sosyal yardım almakta olan ve çalışabilir durumda olan vatandaşlarımızı iş dünyasına yönlendirerek istihdam edilmelerini sağlayacak bir platform olarak da faaliyet gösterecek. Sizlerin mesleki beceri ve tecrübelerinize uygun iş seçeneklerini araştırıp bulacak, işverenlerle doğrudan iletişime geçerek iş bulma sürecinizi kolaylaştıracak bir destek ekibi oluşturduk. Amacımız, Merkezefendi'mizin istihdamını artırarak ekonomik açıdan daha güçlü bir topluluk olmamıza katkıda bulunmak. Güçlü ve mutlu bir Merkezefendi için hep birlikte hareket edeceğiz" dedi. - DENİZLİ