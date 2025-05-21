Merkezefendi Belediyesi\'nden Sağlıklı Yaş Alma Semineri

Merkezefendi Belediyesi tarafından 22 Mayıs Perşembe günü, sağlıklı yaş alma konusunda önemli bir seminer düzenlenecek.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, seminerlerine devam ediyor. 7'den 70'e tüm yaşları ilgilendiren seminer ve konferanslar düzenleyen Merkezefendi Belediyesi tarafından sağlıklı yaş alma konusunda önemli bir seminer gerçekleştirilecek. Fizyoterapist Furkan Tomaşoğlu ve Elif Melisa Şahin, 'Sağlıklı Yaş Almada Hareketin Önemi' başlıklı etkinlikte katılımcılara önemli bilgiler sunacak. Seminerde, özellikle yaşlılık döneminde hareketin fizyolojik ve psikolojik faydaları hakkında derinlemesine bilgiler verilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu seminer, 22 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nda gerçekleşecek. - DENİZLİ