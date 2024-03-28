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Merkezefendi Belediyesi'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde düzenlediği toplu iftar programına binlerce kişi katıldı. Başkan Doğan, "Hemşehrilerimizle yan yana olmak, aynı sofrada muhabbet etmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları farklı mahallelerde devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri gönül sofrasında bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını bu kez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne kurdu. Kurulan gönül sofralarını dolduran binlerce kişi, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik dinletisi ve semazen gösterisi sahnelendi.

İftara, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kurduğumuz gönül sofralarında hemşehrilerimizle birlikte dualar ediyor, oruçlarımızı açmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle yan yana olmak, aynı sofrada muhabbet etmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bizler her zaman hemşehrilerimizle el ele ve omuz omuza olacağız. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin" diye konuştu. - DENİZLİ