Merkezefendi'de Halk Et Projesi Yakında Başlıyor - Son Dakika
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Merkezefendi'de Halk Et Projesi Yakında Başlıyor

Merkezefendi\'de Halk Et Projesi Yakında Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşlara uygun fiyatlı et ürünleri sunmayı hedefleyen Merkezefendi Halk Et projesini duyurdu. Başkan Şeniz Doğan, emekli vatandaşlar için özel indirimler sağlayacaklarını açıkladı.

27.09.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünleri sunmayı amaçlayan Merkezefendi Halk Et'in yakında hizmete açılacağını duyurdu. Başkan Şeniz Doğan, "Emekliler Halk Et mağazalarımızdan daha uygun fiyatlarla yararlanabilecekler" dedi.

Denizlili vatandaşlar için yakında hizmete girecek Merkezefendi Halk Et, yerli üreticilerden temin edilen sağlıklı ve hijyenik et ürünlerini tüketiciyle buluşturarak, güvenli ve kaliteli alışveriş imkanı sağlayacak.

Halk Süt ve Halk Ekmek'ten sonra Halk Et projesini de hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Doğan, "Bu güzel haberi paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 'Merkezefendi Halk Et' projesinde artık sona yaklaştık ve çok yakında ilk Halk Et şubesini açacağız. Hemşehrilerimizin kaliteli ve uygun fiyatlı ete kolayca ulaşmasını istiyoruz. Merkezefendi Halk Et'te emeklilere özel indirimler sunacağız; emekliler Halk Et mağazalarımızdan daha uygun fiyatlarla yararlanabilecekler. Merkezefendimize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Merkezefendi Halk Et'te pirzolanın kilosu 650 lira, kaburganın kilosu 500 lira, külbastının kilosu 600 lira, kuşbaşının kilosu 480 lira, dana kıymanın kilosu 350 lira, dana kuşbaşının kilosu 450 lira, antrikot-bonfilenin kilosu 700 lira, ızgara köftenin kilosu 350 lira, haşlama kemiğin kilosu ise 350 lira olacak.

Halk Et'te, Emekli Kart'a sahip vatandaşlar, aylık 2 kilogramlık dana kuşbaşı, dana kıyma ve ızgara köfte alımlarında yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi'de Halk Et Projesi Yakında Başlıyor - Son Dakika

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