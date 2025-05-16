Merkezefendi'de Kadın Üreticilere Küçükbaş Hayvan Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Merkezefendi'de Kadın Üreticilere Küçükbaş Hayvan Desteği

Merkezefendi Belediyesi, 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' çerçevesinde 121 kadın üreticiye toplamda 726 küçükbaş hayvan hibe etti. Başkan Şeniz Doğan, yerel üreticilere yıllık 10 milyon TL katkıda bulunduklarını belirtti.

16.05.2025 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi'de kadın üreticilere küçükbaş hayvan ve yem desteği sağlandı

Merkezefendi Belediyesi'nin kendi ürettiği kuzuları kadın üreticileri hibe ediyor

Merkezefendi Belediyesi toplamda 121 kadın üreticiye 726 küçükbaş hayvan hibe etti

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan,

"Kendi ürettiğimiz kuzuları hibe ederek belediye bütçemizden harcama yapmadan hayvansal üretimi destekliyoruz"

"Yerel üreticilerimize yıllık 10 milyon TL katkıda bulunuyoruz"

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda dördüncü kez küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulundu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Artık koyunlarımızı satın almıyoruz. Kendi ürettiğimiz kuzuları hibe ederek belediye bütçemizden harcama yapmadan hayvansal üretimi destekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin üretime ve üreticiye destekleri devam ediyor. 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda gerçekleştirilen '5 Koyun 1 Koç ve 8 Aylık Yem Desteği' projesinin dördüncüsü gerçekleştirildi. Eskihisar Mahallesi'ndeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen kura çekimi programında Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa, Aşağışamlı ve Eskihisar Mahallelerindeki 25 kadın üreticiye, toplam 125 koyun ve 25 koç ile 8 aylık yem ve yonca desteği sağlandı.

Toplamda 121 kadın üreticiye 726 küçükbaş hayvan hibe edildi

Geçmiş yıllarda hibe olarak temin edilen koyunların kuzulamasıyla birlikte, kendi üretim döngüsünü kuran Merkezefendi Belediyesi, artık koyun alımı yapmadan, tamamen kendi ürettiği kuzularla döngüsünü sürdürüyor. Bu proje ile yerel ekonomiye destek sağlanırken, sürdürülebilir hayvancılık da gelişiyor. Merkezefendi Belediyesi, bugüne kadar toplamda 121 kadın üreticiye 726 küçükbaş hayvan desteğinde bulundu.

"Yerel üreticilerimize yıllık 10 milyon TL katkıda bulunuyoruz"

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren Kırsal Kalkınma Eylem Planımız çerçevesinde hem tarım üreticilerimizin hem de hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin her daim yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Denizlimizde ve Merkezefendimizde büyük bir yankı uyandıran ve küçük çocuklarımızın gönlüne dokunan Halk Süt projemizi gerçekleştirdik. Halk Süt dağıtımı ile bizler de yerel üreticilerimize destek oluyoruz. Bugün itibariyle yerel üreticilerimizden aylık ortalama 40 ton süt alarak üreticilerimize yıllık 10 milyon TL katkıda bulunuyoruz. Şu ana kadar da toplamda yaklaşık 2 milyon litre Halk Süt'ü 2-5 yaş arasındaki çocuklarımızla buluşturduk. Herkes üretsin, eksin, diksin ve biçsin istiyoruz" diye konuştu.

"Hem üreticiyi hem tüketiciyi düşünüyoruz"

Kadın üreticilere destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Doğan, "İster küçükbaş isterse de büyükbaş olsun şu anda Merkezefendi'de hayvancılık yapan üreticilerimize 350 ton yem desteği verdik. Açtığımız Halk Et Mağazası ile hemşehrilerimizi uygun et ile buluşturmanın yanı sıra üreticimizi de desteklemek istiyoruz. Üreticilerimiz küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışını yaparken güvende ve ekonomik kaygı olmadan yapsın istiyoruz. Bu sayede hem üreticilerimize katkı sağlıyoruz hem de hemşehrilerimizin ucuz, güvenli ve doğru gıdaya ulaşmasını istiyoruz. 3 yılda 96 kadın üreticimizi destekledik ve bugün de 8 mahallemizden 25 kadın üreticimize küçükbaş hayvan desteği sağladık" dedi.

"Merkezefendi'de büyük bir hamle gerçekleştiriyor"

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, "Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a yaptığı 5 koyun ve 1 koç desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Her davet edildiğimizde heyecan ve büyük bir şevkle buraya geliyoruz. Başkanımız Şeniz Doğan, hem sosyal belediyeciliği hem de tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle Merkezefendi'de büyük bir hamle gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirilerek kadın üreticilere, hayvanları ve yemleri teslim edildi. Programa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Suat Arslan, Denizli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baha Yanarca, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Ekonomi, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merkezefendi'de Kadın Üreticilere Küçükbaş Hayvan Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu
AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:54
Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hareket
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket
08:51
Türk turistlere vize zammı Fiyatlar katlandı
Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı
08:48
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
08:44
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
08:42
DEM’li Tuncer Bakırhan’a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 21:23:39. #7.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi'de Kadın Üreticilere Küçükbaş Hayvan Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.