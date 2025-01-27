Merkezefendi'de Ücretsiz Buz Pateni Pisti Çocukların İlgi Odağı - Son Dakika
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Merkezefendi'de Ücretsiz Buz Pateni Pisti Çocukların İlgi Odağı

Merkezefendi\'de Ücretsiz Buz Pateni Pisti Çocukların İlgi Odağı

Merkezefendi Belediyesi, tatile giren çocuklar için ücretsiz Buz Pateni Pisti kurdu. Aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterirken, etkinlik Mart ayına kadar devam edecektir.

27.01.2025 16:15  Güncelleme: 16:17
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Merkezefendi Belediyesi'nin, çocukların tatil sevincini paylaşmak için Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkına kurduğu Buz Pateni Pisti'ne aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Başkan Şeniz Doğan da çocukların eğlencesine ortak oldu.

Merkezefendi Belediyesi, eğlenceli ve sportif etkinlikler düzenleyerek çocukların ve yetişkinlerin keyifli vakit geçirmesini sağlamaya devam ediyor. Okulların tatile girmesiyle, Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkına kurulan Buz Pateni Pisti'nde çocuklar, bu eğlenceli sporu deneyimleme fırsatı buluyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz girdiği Buz Pateni Pisti'nde çocuklar doyasıya eğleniyor. Çocuklar eğlenirken aileleri de pistin etrafına yerleştirilen alışveriş stantları ve yiyecek-içecek kiosklarında vakit geçiriyor.

Mart ayına kadar ücretsiz hizmet verecek

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olarak sunulan Buz Pateni Pisti, Mart ayına kadar devam edecek. Bu etkinlik, çocukların hem eğlenceli vakit geçirmesini hem de sportif faaliyetlerde bulunarak fiziksel ve sosyal gelişimlerine destek sağlıyor.

"Çocuklar için eğlence ve spor dolu bir sömestr tatili"

Çocukların sömestir tatilinde keyifli vakit geçirmesi için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımızın sosyal aktivitelerle vakit geçirebileceği, spor yaparak eğlenebileceği alanlar sunmak bizim için çok önemli. Buz Pateni Pistimize gelen çocuklarımıza ve ailelere eşlik ederek bu keyfe hep birlikte ortak olduk. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer. İlk ve ortaokul öğrencilerimizin ücretsiz girebildiği Buz Pateni Pistimiz Mart ayına kadar açık olacak. Tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi'de Ücretsiz Buz Pateni Pisti Çocukların İlgi Odağı - Son Dakika

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