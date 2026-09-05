Mersin Akdeniz'de Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü programla kutlandı - Son Dakika
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Mersin Akdeniz'de Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü programla kutlandı

Mersin Akdeniz\'de Zabıta Teşkilatı\'nın kuruluş yıl dönümü programla kutlandı
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Mersin Akdeniz'de Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda zabıta personeli ve aileleri bir araya geldi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, görevlerini önemsediklerini belirterek emekli zabıta personeline teşekkür plaketi takdim etti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Zabıta Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda zabıta personeli ve aileleri bir araya geldi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Zabıta Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla belediyede görev yapan zabıta personeliyle bir araya geldi. Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa zabıta personeli ve ailelerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Zabıta teşkilatımızın her zaman yanındayız"

Programda konuşan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, zabıta teşkilatının kent yaşamındaki önemli görev ve sorumluluklarına dikkat çekerek, "Sahada vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve sağlığını korumak, esnafımızın ticari faaliyetlerini huzur ve düzen içerisinde sürdürebilmesine katkı sunmak adına zabıta ekiplerinin önemli bir görev üstleniyor. Özellikle halk sağlığını korumak için verilen mücadelede tavizsiz denetim anlayışının sürdürülmesi son derece önemli. Vatandaşımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden önemli. Sahada özveriyle görev yapan sizlerin çalışmalarını önemsiyor, her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Zabıta Teşkilatımızın kuruluş yılı hayırlı olsun, hepinizi çok seviyoruz" dedi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu ise "Bizler, kanun ve yönetmeliklerin zabıtaya verdiği yetkiler doğrultusunda, gündüz nüfusu 700 bini bulan Akdeniz ilçemizde, vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha çağdaş ve daha sağlıklı bir kentte yaşaması için denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Programın sonunda görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan zabıta personeline, Beşikci tarafından hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Akdeniz'de Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü programla kutlandı - Son Dakika

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