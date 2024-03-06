Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Şifa Eczanesi'nin açılışına katıldı

Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışa, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Şifa Eczanesi Sahibi Serhat Mankuli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız, Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, Mersin Eczacılar Odası Genel Sekreteri Oktay Aslan, Toros Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Özgür Ozan Karak, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda mahalleli katıldı.

BAŞKAN SEÇER: "GÜZEL BİR YATIRIM OLMUŞ, BEREKETLİ OLMASINI DİLİYORUM"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan farklı partilerden kişilerin de katıldığı açılışta konuşan Başkan Seçer, "İşte demokrasi böyle bir şey, hepimiz bir aradayız ama gayet önemli bir yarış içerisindeyiz. Hizmet yarışı içindeyiz, seçim sürecinde bu açılışı gerçekleştireceğiz" dedi.

Şifa Eczanesi Sahibi Serhat Mankuli'nin 'Ne yaparsam en iyisini yapmaya gayret ediyorum' sözleriyle eczaneyi açtığını kaydeden Seçer, "Bu yoğun tempoda en çok ilaca, vitamine, minerale ihtiyacımız olduğu dönem. Güzel bir eczane. Büyük emek, masraf var. Her şey de var içerisinde. Güzel bir yatırım olmuş, bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Eczanelerin 7/24 çok büyük bir kamu hizmeti verdiğini kaydeden Mersin Eczacılar Odası Genel Sekreteri Oktay Arslan, "Burada görevine devam edecek olan meslektaşıma hayırlı olsun diliyorum" dedi.

MANKULİ: "MERSİN ÇOK DAHA İYİLERİNİ HAK EDİYOR"

Şifa Eczanesi sahibi Serhat Mankuli, "Şifa niyetine Şifa Eczanemizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Açılışımızda sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Bizim için bu önemli günde bizi yalnız bırakmadığınız için size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toroslar'da 'bu kadar büyük bir eczaneye ne gerek var?' bu soruya defalarca duydum. Niyet ettiğimiz ilk günden bugüne kadar bu sözle çok karşılaştım fakat biz Toroslarımızın, Mersinimizin bunun fazlasını hak ettiğine inanarak yola çıktık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şifa Eczanesi'ni gezen Başkan Seçer ve protokol üyeleri, hem çalışanlarla sohbet edip, kolaylıklar diledi, hem de Şifa Eczanesi Sahibi Serhat Mankuli'ye 'Hayırlı Olsun' dileklerini iletti.