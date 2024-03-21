Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tarsus\'ta Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin halkıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Her gün kentin farklı bir noktasında olan Başkan Seçer, bu kez de Tarsus ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı.
Mersin'in her bölgesini mahalle mahalle gezen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Vahap Seçer, Tarsus ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların 'Tarsus seninle gurur duyuyor' tezahüratına teşekkür eden Seçer, yerel seçimde destek istedi. Vatandaşlar da Seçer'e tam destek sözü verdi.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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