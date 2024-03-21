Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tarsus\'ta Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin halkıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Her gün kentin farklı bir noktasında olan Başkan Seçer, bu kez de Tarsus ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı.

Mersin'in her bölgesini mahalle mahalle gezen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Vahap Seçer, Tarsus ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların 'Tarsus seninle gurur duyuyor' tezahüratına teşekkür eden Seçer, yerel seçimde destek istedi. Vatandaşlar da Seçer'e tam destek sözü verdi.