Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Gerçekleşti

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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun başkanlığında gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen toplantıda komisyonlara havale edilen 13, birimlerden gelen 22 olmak üzere toplam 35 madde görüşüldü.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun başkanlığında gerçekleşti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, Meclis toplantısının dilek ve temenniler kısmında değerlendirmeler yaptı. Dursun, hayırlı bir Ramazan Ayı dilerken, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, 14 Mart Tıp Bayramı ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü de kutladı.

"KADIN CİNAYETLERİNİN OLMADIĞI GÜNLER TEMENNİSİYLE"

Geçtiğimiz hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce Yenice'de katledilen Merve Bayer'i anan Dursun, "8 Mart dünya Kadınlar Günü'nü buruk bir şekilde kutladık. 7 Mart'ta Yenice'de, 31 yaşındaki Merve Bayer kardeşimizi bir cinayete kurban verdik. Merve Bayer'e, cinayete giden kurban giden tüm kadınlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kadın cinayetlerinin olmadığı daha eşit ve aydınlık günler temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Dursun, "5 yıl boyunca bu Meclis'te ilimize hizmet etmek, üretmek için hepimiz bir çaba sarf ettik. Güzel, uyumlu bir Meclis oldu. Burada güzel çalışmalar oldu, ben şahsen biliyorum Meclislerin izlenme oranı da çok yüksek. Bu anlamda da önemliydi. Yani halk da kendi seçtiği Meclis üyesinin ne yaptığını gördü. Ben bu çalışmalarından dolayı her birinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BİRÇOK CADDE VE YOL HİZMETE AÇILACAK

Dursun, 2. Çevre Yolu'nda çalışmaların tamamlandığı kısmın bugün itibariyle ulaşıma açılacağını belirterek, "Bunun 980 metrelik bölümü yaklaşık bir hafta kadar önce ulaşıma açıldı. Bugün itibariyle de 35 metre genişlikteki yolun bin 300 metrelik kısmı bu akşam itibariyle açılacak. Yani 2 bin 280 metrelik bölümü Fatih Caddesi ve Akdeniz Caddesi'ne bağlantıları da yapıldı" dedi.

Erdemli sahil yolunda da çalışmaların tamamlandığını kaydeden Dursun, "Erdemoğlu Bulvarındaki çalışmalar tamamlandı 17 Mart'ta hizmete açılacak. Liman yolu Abide Kavşağı ile Turgut Özal kavşağı arasındaki 2,5 kilometrelik hattaki çalışmalar da tamamlandı. 18 Mart'tan itibaren burası da ulaşıma açılacak. 3. Çevre Yolu'nda devam eden projeler var, Vahap Başkanımız dur durak bilmiyor, orayı da açıyor. 25 Mart'a kadar Vahap Başkanımız hizmete açacak. Mersinli hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

TARUS ATLI SPOR PARKI FAALİYETE GEÇECEK

Tarsus Doğa Parkı yerleşkesi içerisinde bulunan Tarsus Atlı Spor Parkı'nın faaliyete geçirilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili konu da Meclis'te görüşülen konular arasındaydı. Konu Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.