Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar\'da yeni otobüs hattını hizmete sundu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi doğrultusunda, Gülnar merkez ile Köseçobanlı Mahallesi arasında ulaşım sağlayacak yeni otobüs hattını hizmete sundu.

Büyükşehir Belediyesi Gülnar Koordinasyon Şube Müdürü Birol Kandemir, Köseçobanlı'nın Gülnar'ın en büyük mahallesi olduğunu belirterek, Ilısu, Gezende ve Akova mahalleleriyle bölgede yaklaşık 3 bin 500 nüfusun yaşadığını dile getirdi.

Özellikle son dönemde özel halk otobüsü ve minibüslerde ulaşım güçlüğü yaşandığını ifade eden Kandemir, "Bizim 46 kırsal mahallemiz var. Daha önce, eski köy postası dediğimiz özel ulaşım hattı vardı. Son yıllardaki ekonomik kriz sebebiyle bunlardan neredeyse hiç kalmadı. Büyükşehir Belediyesi, bu sorunu çözmek için yeni otobüs hattını 20 Mart'ta hayata geçirerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Gülnar merkezden çıkan otobüsümüz Akova, Ilısu, Gezende ve Köseçobanlı mahallelerini dolaşıyor. Hizmet hattımız yaklaşık 110 kilometreyi buluyor. Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok isabetli bir karar alıp, Gülnarlılara bu hizmeti sundu" dedi.

"Sanki bu otobüsü bana vermişler gibi hissetim"

Yeni hattın hizmete açılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren vatandaşlardan Şerife Kılınç, eşinin ve çocuğunun vefat ettiğini belirterek, "Bu hizmet bana çok lazımdı. Arabam yok ve bir başımayım. Daha önce Bardat'tan merkeze kadar yürürdüm. Sanki bu otobüsü köye değil de, bana vermişler gibi hissetim" diye konuştu.

Köseçobanlı Mahallesi sakinlerinden Ümmü Bal da yeni hattın hayatlarını kolaylaştırdığını ifade etti. - MERSİN