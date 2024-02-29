Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Uygulaması Şubat Ayında 5 Milyon 594 Bin 100 TL Yatırdı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Uygulaması Şubat Ayında 5 Milyon 594 Bin 100 TL Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Uygulaması Şubat Ayında 5 Milyon 594 Bin 100 TL Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart uygulaması kapsamında şubat ayında toplam 9 bin 936 kişinin hesabına, 5 milyon 594 bin 100 TL yatırıldı. Mersin'de yaşayan dar gelirli ailelerin mutfak masrafını önemli oranda azaltan Halk Kart uygulamasından bu ay toplam 9 bin 936 kişi yararlandı.

29.02.2024 16:06  Güncelleme: 16:12
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Aile bütçesine katkı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart uygulaması kapsamında şubat ayında toplam 9 bin 936 kişinin hesabına, 5 milyon 594 bin 100 TL yatırıldı.

Mersin'de yaşayan dar gelirli ailelerin mutfak masrafını önemli oranda azaltan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Halk Kart'ın şubat ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallarda, temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Halk Kart uygulamasından bu ay toplam 9 bin 936 kişi yararlandı.

6 bin 193 kişinin hesabına 450'şer TL'den 2 milyon 786 bin 850 TL, 3 bin 743 kişinin hesabına da 750'şer TL'den 2 milyon 807 bin 250 TL yatırıldı. Şubat ayında toplam 9 bin 936 Halk Kart sahibinin hesabına 5 milyon 594 bin 100 TL yatırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Uygulaması Şubat Ayında 5 Milyon 594 Bin 100 TL Yatırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Uygulaması Şubat Ayında 5 Milyon 594 Bin 100 TL Yatırdı - Son Dakika
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