Mersin Büyükşehir Belediyesi Mahalle Mutfakları Projesiyle Vatandaşlara Uygun Fiyatlı Yemek Sunuyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mahalle Mutfakları Projesiyle Vatandaşlara Uygun Fiyatlı Yemek Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mahalle Mutfakları Projesiyle Vatandaşlara Uygun Fiyatlı Yemek Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Mutfakları projesiyle 3 çeşit yemeği 10 TL'den vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen proje, ekonomik sıkıntı yaşayan veya yemek yapamayan vatandaşlara ve üniversite öğrencilerine yönelik hizmet veriyor. Mahalle Mutfakları sayesinde ihtiyaç sahipleri sembolik bir ücret karşılığında sıcak yemeklere ulaşabiliyor.

27.04.2024 12:58  Güncelleme: 13:02
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Mutfakları projesiyle 3 çeşit yemeği 10 TL'den vatandaşlara sunmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2020 yılının Temmuz ayında hayata geçirilerek yaygınlaştırılan hizmete vatandaşlar ilgi gösteriyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan veya yemek yapamayan vatandaşlar ile özellikle üniversite öğrencileri için başlatılan uygulama çerçevesinde 48 noktada faaliyete geçirilen Mahalle Mutfakları sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evine 3 çeşit sıcak yemek 10 TL'ye giriyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yasemin Özbek, yaklaşık 4 yılda 48 noktada kurulan mahalle mutfaklarında, 10 TL gibi sembolik ücret karşılığında 3 çeşit yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Özbek, "Yaklaşık 4 yıl içinde 2,5 milyon yemeği, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" dedi.

Mahalle Mutfakları'ndan faydalanan vatandaşlardan Mükerrem Torun, "Çok güzel yemekler çıkıyor. İsteriz ki her mahalleye kurulsun. Buradan 30 liraya yemek alıyorum, 3-4 kişi doyuyoruz" diye konuştu.

Şahika Gözükızıl da engelli birey olarak bu tür hizmetlerden duyduğu memnuniyetini dile getirirken, Murat Gezer ise "Proje sayesinde mutfak masraflarım azaldı" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Mahalle Mutfakları Projesiyle Vatandaşlara Uygun Fiyatlı Yemek Sunuyor - Son Dakika

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