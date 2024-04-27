Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin Mahalle Mutfakları\'na Yoğun İlgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılı Temmuz ayında başlattıkları ve yaklaşık 4 yıl içinde 48 noktada kurulan mahalle mutfaklarında, 10 TL gibi sembolik bir ücret karşılığında 3 çeşit yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yasemin Özbek, "Projenin hayata geçirildiği günden bugüne kadar, toplam 2,5 milyon adet yemek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır" diyerek, hizmetleri memnuniyetle sürdürdüklerini söyledi.

YURTTAŞLAR, MAHALLE MUTFAKLARI'NDAN ALDIKLARI YEMEĞİ LEZZETLİ VE EKONOMİK BULUYOR

Mahalle Mutfakları'ndan faydalanan ve yemeklerin çok lezzetli olduğunu belirten vatandaşlardan Mükerrem Torun, "Evinde yemek yapan var, yapamayan var. Mahalle Mutfakları'nda çok güzel yemekler çıkıyor, memnunuz. İsteriz ki her mahalleye koyulsun. Ben buradan 30 liraya yemek alıyorum, 3-4 kişi doyuyoruz. Bu devirde 30 liraya gidip bir kilo domates alamıyorsun" dedi.

Yemekleri güzel ve lezzetli bulduğunu kaydeden Şahika Gözükızıl, "Bir engelli olarak bu tür hizmetlerden çok memnunum" derken, bu proje ile mutfak masraflarında azalma olduğunu ifade eden Murat Gezer, "Hayat şartlarına baktığımız zaman, bazen evde yemek yapmak bütçemizi sarsıyor. Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Durum ortada, asgari ücret ortada, kiralar da arttı. Bu hizmetlerin artmasını ve herkesin faydalanmasını çok isterim" diye konuştu.