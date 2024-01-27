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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta Kültür ve Sanat Sokağı'nı yeniledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta Kültür ve Sanat Sokağı'nı yeniledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta bulunan İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan Kültür ve Sanat Sokağı'nı tamamen yeniledi. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozuk zemin ve kaldırımlar sökülerek, kilitli parke taşlarıyla yeniden döşendi. Ayrıca bölgeye fidan dikimi yapılarak yeşillendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus\'ta Kültür ve Sanat Sokağı\'nı yeniledi
27.01.2024 - 10:14,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın, kent genelindeki cadde ve bulvarlarda yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan ve stadyum, spor tesisi, meslek lisesi ile Kültür Park'a ulaşımı da sağlayan Kültür ve Sanat Sokağı, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yenilendi.

Tarsus'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan ve stadyum, spor tesisi, meslek lisesi ile Kültür Park'a ulaşımı da sağlayan Kültür ve Sanat Sokağı, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kültür ve Sanat Sokağı Düzenleme ve Yenileme Projesi' kapsamında tamamen revize edildi.

Tek taraflı olarak trafiğe açık olan ve sosyal tesislerin yoğun olduğu bölgede, yayaların sıklıkla kullandığı Kültür ve Sanat Sokağı'nda bozuk zemin ve kaldırımlar tamamen söküldü.

Kaldırım yenileme işleminin yanı sıra kilitli parke taş döşeme çalışmalarının da uygulandığı proje kapsamında belli bir bölge, fidan dikimi ile yeşillendirildi.

"BU SOKAK DAHA ÖNCE ATIL BİR VAZİYETTEYDİ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli Harita Mühendisi İbrahim Dilmaç, 450 metre uzunluğundaki yol üzerinde çalışmaların tamamlandığını kaydederek, "Kültür Parkımızın yanında yapılan güzel bir sokağımız. 450 metre uzunluğundaki bu sokakta 2 bin 500 metre kare kilit parke, 2 bin 500 metre kare karo ve 250 metre kare engelli karo kullanıldı. Daha önce atıl bir vaziyetteydi. Ayrıca yerleştirilen oturma grupları, çöp kovaları ve dikilen fidanlar ile sokağı güzelleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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