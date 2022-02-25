Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye yemeği için pişirim fırını hizmetine başlıyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye yemeği için pişirim fırını hizmetine başlıyor

25.02.2022 10:00
Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye yemeği için pişirim fırını hizmetine başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taziye yemeği ihtiyaçlarına destek sunacak yeni bir hizmeti hayata geçiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taziye yemeği ihtiyaçlarına destek sunacak yeni bir hizmeti hayata geçiriyor. Merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesinde bünyesine bir pişirim fırını kazandıran belediye, fırının tadilat çalışmalarına başladı. 45 günde tamamlanması planlanan fırın hizmete başladığında 4 merkez ilçe ile Tarsus'ta taziyelere porsiyonlar halinde lahmacun ulaştırılacak.

Aşhane'de paylaşım için pişen aşları 'Mahalle Mutfakları', 'Evde Yemek' ve '1 Ekmek 1 Çorba' gibi hizmetlerle vatandaşların sofralarına ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, cenazesi olan vatandaşlar için ise yeni bir hizmeti hayata geçirecek. Yakınını kaybetmenin üzüntüsü nedeniyle taziye yemeğiyle ilgilenemeyecek durumdaki cenaze sahiplerine destek olmak amacıyla pişirim fırını hizmeti verilecek. Büyükşehir Belediyesinin bünyesine kazandırdığı fırında pişecek lahmacunlar porsiyonlar halinde Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus'taki taziye evleri veya çadırlarına ulaştırılacak.

Ekipler, Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi 77113. Sokakta yer alan dükkanın kepengini açarak çalışmalar öncesi gözlemlerini yaptı. 'Pişirim Fırını Tadilat İşi' kapsamında odunluktan hamur yoğurma alanına, pişirimden paketleme alanına kadar fırının her noktasını yenilemek için kolları sıvayan ustalar çalışmalara başladı.

"Düşüncemiz, cenaze sahiplerine o zor anlarında destek vermek"

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, yeni başlatacakları hizmetle ilgili bilgi vererek, "Özellikle ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde cenazesi olan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla böyle bir proje başlattık. Bu projeyle Mezarlıklar Dairesinden vatandaşların bilgileri alınıp aranacak. İsteyen vatandaşlarımıza porsiyonlar halinde lahmacunlar göndereceğiz. Bugün tadilat aşaması başlıyor. Düşüncemiz, cenaze sahiplerine o zor anlarında destek vermek" dedi.

"En geç 45 gün içerisinde teslim edilecek"

Fen İşleri Dairesinde görevli Kontrol Mühendisi Akın Atar ise "Burası eskiden kalma bir fırın. Buranın yenilemesini yapacağız. Seramikleri, fayansları, zemini, içerideki WC'leri, hamur paketleme kısımları, dış cephesi komple yenilenecek. Projelerimiz hazır. En geç 45 gün içerisinde teslim edilecek, ardından da hizmete başlayacak" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye yemeği için pişirim fırını hizmetine başlıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye yemeği için pişirim fırını hizmetine başlıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye yemeği için pişirim fırını hizmetine başlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye yemeği için pişirim fırını hizmetine başlıyor - Son Dakika


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