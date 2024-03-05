Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Laboratuvarı Akreditasyon Sürecini Başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 'Asfalt, Toprak ve Beton Laboratuvarı için akreditasyon sürecini başlattığı bildirildi.
Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı laboratuvar, 2023 yılında yaptığı bin 256 deneyin ardından, 2024 yılında akreditasyon belgesi almayı hedefliyor. Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen laboratuvar, akredite alarak hem kurum ve kuruluşlara, hem de vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor.
Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır, Kontrol Şube Müdürlüğü'nün 2022'de kurulduğunu belirtti. Yol laboratuvarlarının ise kuruluşun hemen ardından hayata geçirildiğini ifade eden Bayır, kısa sürede kalite kontrol süreçleri, AR-GE çalışmaları, etüt ve proje takip işlemlerini yürüttüklerini kaydetti.
Müdürlük bünyesinde asfalt ve toprak ile beton olmak üzere 2 laboratuvar kurduklarını vurgulayan Bayır, "Laboratuvarlarımıza, ileri teknoloji ile donatılmış deney cihazlarımızı temin ettik. Bünyemize uzman personellerimizi kattık. 2023 yılında da etkin şekilde hizmet vermeye başladık. Şu anda mevcut kapasitemizle kentimizde yaptığımız yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yolun altyapısı, üstyapısı, sanat yapısı, kaldırım ve benzeri imalatların, fen ve sanat kaidelerine uygunluğunu tayin edebilecek nitelikte gerekli test analizleri yapılabilmektedir" dedi.
Hedef 2024 yılı içerisinde akreditasyonu almak
Yol yapım malzemesi kapsamına giren hammaddenin seçiminden başlayarak süreç ilerlettiklerini belirten Bayır, "Üretim aşamasında, saha uygulama aşamasında, imalatların takibinde gerekli numuneler alınarak analizler yapılabilmektedir. Bu hususta 2023 yılında numunelere uyguladığımız deney sayısı toplamda bin 256 adettir" diye konuştu.
Yürüttükleri laboratuvar hizmetlerini bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Bayır, "2024 yılı için aldığımız bir kararla, laboratuvar hizmetlerimize yönelik akreditasyon sürecini ve TSE 17025 standart çalışmalarını başlattık. Geçen ay da Türk Akreditasyon Kurumu'na gerekli olan kaydımızı yaptık. Başvuru sürecimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Akreditasyon alınması halinde laboratuvardan çıkacak deney sonuçlarının hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip olacağını dile getiren Bayır, 2024 yılı içerisinde akredite laboratuvarları Büyükşehir Belediyesi ve bölgeye kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Bayır, "Akredite olunduğunda laboratuvarlarımız dışarıya hizmet verebilecek yetkiye sahip olacak ve bölgemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının, yerli ve yabancı firmaların ile vatandaşların asfalt, toprak ve beton üzerine analiz taleplerini karşılayabilecek" ifadelerini kullandı.
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