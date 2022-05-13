Mersin Büyükşehir'in 'Engelsiz Oyun Şenliği' Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir'in 'Engelsiz Oyun Şenliği' Renkli Görüntülere Sahne Oldu

13.05.2022 10:10
Mersin Büyükşehir'in 'Engelsiz Oyun Şenliği' Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ kapsamında düzenlenen ‘Engelsiz Oyun Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. Kültür Park’ta gün boyunca toplam 1000’e yakın özel gereksinimli bireyi ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı dolu dolu programla katılımcılara keyifli bir gün yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen 'Engelsiz Oyun Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Kültür Park'ta gün boyunca toplam 1000'e yakın özel gereksinimli bireyi ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı dolu dolu programla katılımcılara keyifli bir gün yaşattı.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin iş birliğinde gerçekleştirilen 'Engelsiz Oyun Şenliği'ne; Floor Curling Mersin İl Temsilciliği,  Hemsball Mersin İl Temsilciliği ve Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi de katkı sundu.

BÜYÜKŞEHİR İLE SEVGİ HER ENGELİ AŞIYOR

'Sevgi Her Engeli Aşar' sloganıyla hayata geçirilen etkinliğe, Mersin'deki özel eğitim uygulama okulları, rehabilitasyon merkezleri, Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı ve Mola Evleri'nde eğitim gören özel bireyler katıldı. Aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.  Gün boyu 200'er kişilik gruplar halinde Kültür Park Amfi Tiyatro'da ağırlanan özel bireyler, ilk olarak beden eğitimi öğretmenleri ve müzik eşliğinde dans ederek ısınma hareketleri yaptı. Ardından curling yapan özel bireyler, şişme oyun alanında langırt oynadı.

Gün boyu sportif etkinliklerle dolu dolu bir gün yaşayan özel bireyler, voleyboldan badmintona, basketboldan futbola, ilk yerli ve milli spor branşı olan hemsballdan çuval, halat ve parkur yarışına kadar pek çok farklı etkinlik sayesinde eğlenceli bir gün geçirdi. Özel bireylerin uçurtma da uçurduğu etkinlik, sahilde renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte, Engelsiz Halk Oyunları Ekibi de gösterilerini sergiledi.

"ETKİNLİKLERİMİZ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, etkinliğin detaylarını paylaşarak, "Bugün yaklaşık 1000 öğrenciyi bu şenliğimizde ağırlıyoruz. Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek"dedi.

"BÜTÜN BİREYLERİN EĞİTİME VE SPOR YAPMAYA İHTİYACI VAR"

Hemsball Mersin İl Temsilcisi Füsun Topkara, özel bireylerle bir arada olmanın çok keyifli ve mutluluk verici bir duygu olduğunu belirterek, "Çünkü bütün bireylerin eğitime ve spor yapmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hemsball da 3'ten 93'e bütün bireylerin oynayabileceği bir branş. Bütün çocuklarımıza otizmli, down sendromlu, ortopedik engelli sporcularımıza, çocuklarımıza hemsballu öğretebiliyoruz" diye konuştu.

"İYİ Kİ VARLAR. İYİ Kİ VARIZ"

Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencisi ve etkinlikteki gönüllü öğrencilerden Fatmanur Çabuk, etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşarak, "Onlarla vakit geçirmek gerçekten çok güzel. Birlikte top oynadık, fotoğraf çektirdik. Birlikte curling oynadık. Onlarla vakit geçirmek çok güzel. Keşke elimizde olsa daha çok vakit geçirmek isteriz. Buraya bizi getirdikleri için çok teşekkür ederiz. Onlarla zaman geçirmek çok güzel" dedi.

Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencisi ve etkinlikteki gönüllü öğrencilerden Hasret Yıldız, "Buraya gönüllü olarak geldim ve bir farkındalık oluşturmak istedim aslında. Onları ben kendim gibi görüyorum. Her şey çok güzeldi burada. Burada olmaktan çok memnunum. İyi ki varlar. İyi ki varız" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir'in 'Engelsiz Oyun Şenliği' Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika


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