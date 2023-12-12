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Mersin'de ağacın tepesine yapılan tahta ev herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Mersin'de ağacın tepesine yapılan tahta ev herkesi şaşırttı

Mersin'in merkezinde bir ağacın tepesine yapılan tahta ev, görenleri şaşırttı. Ev yapma fikriyle hareket eden bekçi, uzun uğraşlar sonucunda evi tamamladı. Vatandaşlar ise bu ilginç evi görüp şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Mersin\'de ağacın tepesine yapılan tahta ev herkesi şaşırttı
12.12.2023 - 10:30,
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Mersin kent merkezinde bir ağacın tepesine yapılan tahta ev gören herkesi şaşırtırken, oradan geçenler dönüp bir daha bakıyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesinde bulunan bir inşaatın bekçisi, geceleri yatmak için yakındaki bir ağacın üstüne ev yapmaya karar verdi. Tahtadan ağacın tepesine ev yapmaya başlayan bekçi, uzun uğraşlar sonucunda evi tamamlamayı başardı. Kendi evi olmasına rağmen ara ara ağacın üstünde yaptığı tahta evde kaldığı iddia edilen bekçi, görenlerin taktirini topluyor. Bekçinin işten ayrılmasından dolayı bugünlerde boş kalan evi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bölgeden geçen vatandaşlar evi gördüklerinde dönüp bir kez daha bakıyor.

Evi görüp şaşıran Ahmet Dek, hayatında ilk kez böyle bir ev gördüğünü belirterek, "Her geçtiğimde bakıyorum. Hep düşünüyorum bu evi yapan nasıl yapmış, nasıl becermiş diye. İlk gördüğümde de çok şaşırmıştım" dedi.

Öğrenci Yunus Koçak ise bu evi ilk 3 hafta önce gördüğünü dile getirerek, "Gözüme çok çarptı. İlk başta anlayamadım ama bakınca iyice ev olduğunu gördüm. Tabi şok oldum. Çünkü bunu yapanın nasıl yaptığını düşündüm. Yapana helal olsun. Yani güzel bir tasarım olmuş. Daha önce böyle bir ev hiç görmemiştim ilk bu oldu" şeklinde konuştu.

Mustafa Avcı isimli vatandaş da daha önce böyle bir ev görmediğini ifade ederek, "Çok şaşırdım. İlginç geldi ancak yaşayan varsa biraz sıkıntı yaşayabilir. Yağmurlu ve rüzgarlı havada sıkıntı olabilir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de ağacın tepesine yapılan tahta ev herkesi şaşırttı - Son Dakika
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