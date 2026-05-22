Akdeniz'de bayram öncesi gıda denetimleri sıkılaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz'de bayram öncesi gıda denetimleri sıkılaştırıldı

Akdeniz\'de bayram öncesi gıda denetimleri sıkılaştırıldı
22.05.2026 11:37  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, bayram öncesi tatlı üretim ve satış noktalarını denetledi. Son tüketim tarihi geçmiş ürün kullanan bir işletmeye 3 bin 705 TL para cezası kesildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmeye ise yasal süre tanındı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tatlı üretim ve satış noktalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullandığı belirlenen bir işletmeye 3 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Bayram alışverişlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte denetimlerini artıran zabıta ekipleri, özellikle bayram sofralarının vazgeçilmezi olan tatlıların üretildiği ve satışının yapıldığı işletmeleri mercek altına aldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin genel temizlik ve hijyen standartları, ürün fiyat etiketlerinin görünürlüğü, kullanılan ham maddelerin son tüketim tarihleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları incelendi.

Denetimler sırasında bir işletmenin tatlı üretiminde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullandığı tespit edildi. İnsan sağlığını tehlikeye attığı belirlenen işletmeye ilgili mevzuat kapsamında 3 bin 705 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan yapılan kontrollerde iş yeri ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen başka bir işletmeye ise eksikliklerini gidermesi için yasal süre tanındığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların bayram alışverişlerini huzur ve güven içerisinde yapabilmeleri amacıyla denetimlerin bayram süresince aralıksız devam edeceği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akdeniz'de bayram öncesi gıda denetimleri sıkılaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:15:24. #7.12#
SON DAKİKA: Akdeniz'de bayram öncesi gıda denetimleri sıkılaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.