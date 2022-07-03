Mersin'de çocukların dondurması belediyeden - Son Dakika
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Mersin'de çocukların dondurması belediyeden

03.07.2022 11:30
Mersin'de çocukların dondurması belediyeden

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, havanın ısınmasıyla birlikte çocuklara bu yaz da dondurma dağıtmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, havanın ısınmasıyla birlikte çocuklara bu yaz da dondurma dağıtmaya başladı.

Günlük olarak hazırlanan Tarsus'un meşhur limon dondurması tek kullanımlık kaplara konularak 'Vahap Amcayla tatlı günler' yazılı araçlara yerleştiriliyor. Hafta içi her gün dağıtımlara başlayan ekipler, dönüşümlü olarak kentte mahalle mahalle gezerek çocukları dondurmayla buluşturuyor. Binlerce çocuğa ulaşan dondurmalar yaz sonuna kadar Tarsus ve kent merkezinde dağıtılarak çocukların yüzünü güldürecek.

"Tarsus'un meşhur limonlu dondurmasını çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesinde aşhane sorumlusu olarak görev yapan Bilge Küçükkubaş, "Geçen sene başladığımız 'Vahap Amcayla tatlı günler' projesinin ilk aşaması olan dondurma dağıtımına bu yıl da havanın ısınmasıyla ve okulların kapanmasıyla birlikte tekrar başladık. Haftanın 7 günü merkez ilçeler ve Tarsus olmak üzere Tarsus'un meşhur limonlu dondurmasını tüm çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek amacıyla diğer projelerimizi de ilerleyen zamanlarda çocuklarımızla buluşturacağız" dedi.

"Tatları çok güzel"

Oyun oynarken dondurma dağıtımını gören çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Çocuklardan Ela Esmanur Temurtaş, "Bugün abiler, ablalar geldi. Bize limonlu dondurmalar dağıttılar. Tatları çok güzel" derken, Yağmur Tekkanat, "Bize limonlu dondurmalar getirdiler. Hepsine çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de çocukların dondurması belediyeden - Son Dakika

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