Mersin'de Aracıyla Deliçay'a Düşen Kişi İş Makinesinin Kepçesiyle Kurtarıldı

(MERSİN) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde Deliçay'a düşen aracından çıkmayı başaran sürücü, suyun debisinin yükselmesi nedeniyle çayın ortasındaki bir birikinti üzerinde mahsur kaldı. Sürücü, iş makinesinin kepçesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kaza Çilek Mahallesi Deliçay mevkisinde meydana geldi. M.İ. isimli sürücü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla Deliçay'a düştü. Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran M.İ, çaydaki akıntının şiddetli olması nedeniyle kıyıya ulaşamayarak, çay üzerindeki bir toprak birikintinin üzerinde mahsur kaldı.
Vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak yurttaş, bulunduğu yerden iş makinesinin kepçesiyle alınarak, kıyıya çıkarıldı.
