Mersin'de İşçiler İçin Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'de İşçiler İçin Destek Eylemi

17.02.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, işten çıkarılan işçilere destek olmak için eylem yaptı.

(MERSİN) - Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Ocak'tan beri yabancı sermayeli Uluslararası Mersin Limanı İşletmecisi önünde "İşimizi geri istiyoruz" talebiyle eylem yapan işçilere ve ailelerine destek verdi. Platform sözcüsü İsmail Oğuz, liman işletmecisine "Bu çocukların vebalini almayın. İşçi kardeşlerimizi derhal işlerine geri alın" çağrısında bulundu.

Uluslararası Mersin Limanı İşletmecisi (MIP) tarafından işletilen Mersin Limanı'nda taşeron firma bünyesinde çalışıyorken, firmanın sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle 31 Aralık 2025 tarihinde işten çıkarılan 186 işçinin ve ailesinin liman A kapısı önündeki eylemi sürüyor. İşçilerin eş ve çocukları da eyleme destek verdi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri de işçileri ziyaret ederek destek mesajlarını iletti.

İşçilerin örgütlendiği TÜMTİS Sendikası'nın Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İşveren, sözleşmenin bittiğini iddia etmektedir. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki burada esas amaç, işçilerin sendikalı olmasını engellemektir. 'İşçiyi ne kadar sendikasız çalıştırırsam o kadar kar ederim' anlayışıyla hareket edenler, emeği, hakkı ve hukuku yok saymaktadır. Patronların derdi işin sürmesi değil, işçiyi daha güvencesiz, daha ucuz ve örgütsüz çalıştırmaktır. Biz bu haksızlığın karşısında susmadık. 1 Ocak'tan bu yana burada direnişimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ve bu hukuksuzluk son bulana, işçiler geri alınana kadar da mücadelemiz sürecektir."

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü ve Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz ise, "Bizler her zaman işçinin, emekçinin, ezilenin yanında olacağımızı ve bu mücadeleden geri adım atmayacağımızı bildirmek istiyoruz. Bu öğrencilerin, bu çocukların vebalini boynunuza almayın. Derhal bu yanlış adımdan vazgeçin ve bu işçi kardeşlerimizi derhal işlerine geri alın" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel Haberler, Demokrasi, Demokrasi, Ekonomi, Ekonomi, Mersin, Mersin, Yerel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de İşçiler İçin Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti

14:13
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 14:56:28. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de İşçiler İçin Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.