Mersin'de İşçiler İçin Destek Eylemi

(MERSİN) - Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Ocak'tan beri yabancı sermayeli Uluslararası Mersin Limanı İşletmecisi önünde "İşimizi geri istiyoruz" talebiyle eylem yapan işçilere ve ailelerine destek verdi. Platform sözcüsü İsmail Oğuz, liman işletmecisine "Bu çocukların vebalini almayın. İşçi kardeşlerimizi derhal işlerine geri alın" çağrısında bulundu.

Uluslararası Mersin Limanı İşletmecisi (MIP) tarafından işletilen Mersin Limanı'nda taşeron firma bünyesinde çalışıyorken, firmanın sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle 31 Aralık 2025 tarihinde işten çıkarılan 186 işçinin ve ailesinin liman A kapısı önündeki eylemi sürüyor. İşçilerin eş ve çocukları da eyleme destek verdi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri de işçileri ziyaret ederek destek mesajlarını iletti.

İşçilerin örgütlendiği TÜMTİS Sendikası'nın Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İşveren, sözleşmenin bittiğini iddia etmektedir. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki burada esas amaç, işçilerin sendikalı olmasını engellemektir. 'İşçiyi ne kadar sendikasız çalıştırırsam o kadar kar ederim' anlayışıyla hareket edenler, emeği, hakkı ve hukuku yok saymaktadır. Patronların derdi işin sürmesi değil, işçiyi daha güvencesiz, daha ucuz ve örgütsüz çalıştırmaktır. Biz bu haksızlığın karşısında susmadık. 1 Ocak'tan bu yana burada direnişimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ve bu hukuksuzluk son bulana, işçiler geri alınana kadar da mücadelemiz sürecektir."

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü ve Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz ise, "Bizler her zaman işçinin, emekçinin, ezilenin yanında olacağımızı ve bu mücadeleden geri adım atmayacağımızı bildirmek istiyoruz. Bu öğrencilerin, bu çocukların vebalini boynunuza almayın. Derhal bu yanlış adımdan vazgeçin ve bu işçi kardeşlerimizi derhal işlerine geri alın" dedi.