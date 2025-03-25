Mersin\'de Kadına Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' ile 'Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantılara ilgili kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katılım sağladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, alınması gereken yeni tedbirler ve farkındalık çalışmaları ele alındı. Ayrıca bağımlılıkla mücadelede mevcut durum analiz edilerek, önleyici ve rehabilite edici faaliyetler masaya yatırıldı.

Kaymakam Topsakaloğlu, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, ilgili kurumların iş birliği içinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Toplantılar, katılımcıların önerilerinin alınması ve yapılacak çalışmaların planlanmasıyla sona erdi. - MERSİN