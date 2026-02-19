Toroslar'da Krom Atığı Tesisi Aşırı Yağışlar Nedeniyle Göçtü. Belediye Başkanı Yıldız: "Madenin Atığı Suyumuza Karışıyor"

(MERSİN) - Mersin'in Toroslar ilçesinde orman alanı içinde kurulan krom maden atığı tesisinde şiddetli yağışlar sonrası göçük meydana geldi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, atığın tarımsal sulama ve içme suyu kaynaklarına karıştığı endişesini dile getirerek, "4 yıl önce 'Burada önlem aldık, bir daha kesinlikle ama kesinlikle akıntı olmayacak' diyenlere sesleniyorum. Bu maden atığının orman içi alandan alınarak korunaklı bir alana taşınmasını istiyoruz" dedi.

Toroslar'da orman alanı içinde bulunan krom madeni atık tesisinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen göçük, köyler arası bağlantı yolunun bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu. Göçüğün ardından zehirli atıkların su kaynaklarına karıştığı endişesi dile getirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, insan sağlığı ve çevre güvenliği gerekçesiyle atık tesisinin başka bir alana taşınması çağrısında bulundu.

Atık sahasında son olarak yaşanan göçük nedeniyle Şahinpınarı'nı Musalı'ya,ve Çelebili'ye bağlayan yol bir süre ulaşıma kapandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Belediyesi'nin ortak çalışması ile yol tekrar açıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Arkamızda gördüğünüz alan, yol boyunca ormanın içerisinde komple bir maden sahasının atıklarının doldurulduğu bir yer. Bundan 3-4 yıl önce aynen böyle bir havada bu maden sahasının atık döktüğü yer göçtü ve bütün bu yollar kapandı. Bundan birkaç gün önce de yağan sağanak yağmurda yine burası göçtü ve gerek Büyükşehir Belediyesinin ekipleri gerek Toroslar Belediyesinin ekipleri yine bu maden atıklarının temizlenmesi için çaba sarf ediyor. Burada insan canı ve sağlığı da çok ciddi bir şekilde tehlike altında. Bize o dönem demişlerdi ki, 'Bu maden atıklarının olduğu yer Orman Bölge Müdürlüğü'nden izinli bir yer ve burada çok ciddi önlemler alındı. Kesinlikle bu maden atıklarının yola akması mümkün olmayacak.' Buna ilişkin tedbir alındığını söylemişlerdi. Bu krom madenin atığı, sadece yolun kapanması gibi fiziki koşulları engellemiyor, aynı zamanda bizim suyumuza da karışıyor."

"Doğayla itişmeye, savaşmaya devam ederseniz siz kaybedersiniz"

Uyarımızı bir kez daha yineliyoruz. Bu maden atıkları derhal buradan, ormanın içerisinden çıkartılmalıdır. Buradan temizlenmelidir. Buna uygun bir maden atık depolama sahası oluşturulmalıdır ve o sahaya burası hızla taşınmalıdır. Hem buradaki fiziki hayatın zorlaştırılmasının engellenmesi için, buradan geçen insanların hayati tehlikelerinin ortadan kaldırılması için, bu suyun kanserojen maddelerle kaplanmasının engellenmesi için, derhal bu maden atığının buradan çıkartılması gereklidir. 4 yıl önce 'Burada önlem aldık, bir daha kesinlikle ama kesinlikle akıntı olmayacak' diyenlere sesleniyorum. Doğayla itişmeye, savaşmaya devam ederseniz siz kaybedersiniz. Dolayısıyla insanlık kaybediyor, dolayısıyla biz kaybediyoruz. Onun için bir kez daha buradan ilgilileri uyarıyorum. Bu maden atığının orman içi alandan alınarak korunaklı bir alana taşınmasını istiyoruz. Bu başta insan sağlığı ve güvenli ulaşım için önemli."