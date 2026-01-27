Mersin\'de onkoloji hastaları ulaşım sorunu yaşamıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Onko-Büs hizmeti ile onkoloji hastalarının tedavi sürecinde yaşadığı ulaşım sorununu kalıcı biçimde çözüme kavuşturdu.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmet kapsamında, ilçede ikamet eden onkoloji hastaları kemoterapi ve radyoterapi gibi yoğun tedavi süreçleri için hastanelere güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılıyor. Tedavi sonrası ise hastalar evlerine bırakılarak özellikle halsizlik ve yorgunluk nedeniyle yaşanan dönüş zorluklarının önüne geçiliyor.

Toplumun her kesimine dokunan hizmetleri öncelediklerini belirten Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Onko-Büs hizmetinin önemine dikkat çekti. Şener, "Onkoloji hastalarımızın tedavi süreçleri hem bedenen hem de ruhen oldukça zorlu geçiyor. Belediye olarak bu süreçte onların yanında olmayı ve günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Onko-Büs hizmeti ile hastalarımızın ulaşım sorununu çözüyor, tedaviye erişimi kolaylaştırıyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak insan odaklı ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Onko-Büs hizmetinden 2025 yılı itibarıyla toplam bin 850 onkoloji hastası faydalandı. Hizmet, yalnızca ulaşımı sağlamakla kalmayıp hastaların fiziksel yükünü azaltırken, aynı zamanda psikolojik olarak da kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sunuyor. - MERSİN