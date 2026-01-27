Mersin'de onkoloji hastaları ulaşım sorunu yaşamıyor - Son Dakika
Mersin'de onkoloji hastaları ulaşım sorunu yaşamıyor

27.01.2026 14:21  Güncelleme: 14:23
Akdeniz Belediyesi, onkoloji hastalarının tedavi süreçlerinde yaşadığı ulaşım sorununu çözmek için Onko-Büs hizmetini hayata geçirdi. Bu hizmetle, hastalar güvenli ve konforlu şekilde tedavi aldıkları hastanelere ulaştırılacak ve tedavi sonrası evlerine bırakılacak.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Onko-Büs hizmeti ile onkoloji hastalarının tedavi sürecinde yaşadığı ulaşım sorununu kalıcı biçimde çözüme kavuşturdu.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmet kapsamında, ilçede ikamet eden onkoloji hastaları kemoterapi ve radyoterapi gibi yoğun tedavi süreçleri için hastanelere güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılıyor. Tedavi sonrası ise hastalar evlerine bırakılarak özellikle halsizlik ve yorgunluk nedeniyle yaşanan dönüş zorluklarının önüne geçiliyor.

Toplumun her kesimine dokunan hizmetleri öncelediklerini belirten Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Onko-Büs hizmetinin önemine dikkat çekti. Şener, "Onkoloji hastalarımızın tedavi süreçleri hem bedenen hem de ruhen oldukça zorlu geçiyor. Belediye olarak bu süreçte onların yanında olmayı ve günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Onko-Büs hizmeti ile hastalarımızın ulaşım sorununu çözüyor, tedaviye erişimi kolaylaştırıyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak insan odaklı ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Onko-Büs hizmetinden 2025 yılı itibarıyla toplam bin 850 onkoloji hastası faydalandı. Hizmet, yalnızca ulaşımı sağlamakla kalmayıp hastaların fiziksel yükünü azaltırken, aynı zamanda psikolojik olarak da kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sunuyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Yerel, Son Dakika

