Mersin'de Sıcak Hava Etkisiyle Plajlar Doldu - Son Dakika
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Mersin'de Sıcak Hava Etkisiyle Plajlar Doldu

Mersin\'de Sıcak Hava Etkisiyle Plajlar Doldu
03.07.2026 09:43
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Mersin'de artan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar serinlemek için plajlara ve soğuk tatlılara yöneldi.

Mersin'de etkisini artıran sıcak hava nedeniyle kent merkezindeki meydanlar boşalırken, vatandaşlar serinlemek için plajları, gölgelik alanları ve yaz aylarının vazgeçilmez lezzetleri olan bici bici başta olmak üzere soğuk tüketilen ürünleri tercih ediyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hissedilen sıcaklığın 36 derecelere, nemin yüzde 80'e yaklaştığı kentte meydanlar ve caddelerde insan yoğunluğu azaldı. Serinlemek isteyenler gölgelik alanlara, plajlara ve soğuk içecek satan işletmelere yöneldi. Ağaç gölgelerinde vakit geçiren vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalışırken, sahil kesiminde denize girenlerin sayısı arttı.

Özellikle Mersin'in yaz aylarında vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan, nişastadan hazırlanan jölemsi küplerin üzerine rendelenmiş buz, gül şerbeti ve pudra şekeri eklenerek hazırlanan 'bici bici' ile süt, muz, çilek, dondurma ve çeşitli meyvelerle hazırlanan 'atom' tatlısı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için bu lezzetleri tüketmeyi tercih etti.

"Klima veya vantilatör yoksa evin içinde durulmuyor"

Serinlemek için gölgelik alanlarda oturan vatandaşlardan Bedirhan Aydın, "İnsanlar sıcaktan bunalıyor. Şu an hava durumuna baktım, 38 derece. Gece de aynı şekilde, klima veya vantilatör yoksa evin içinde durulmuyor" dedi.

Tatlı ve meşrubat satan işletmeci Ömer Ak ise, artan sıcaklar nedeniyle soğuk içeceklere yoğun ilgi olduğunu söyledi. Ak, "Sıcaklardan dolayı işlerimiz daha da arttı. Atom ve bici bici sıcaklardan dolayı daha çok satılıyor. Sade bici bicinin fiyatı 75 lira, meyveli olanı 100 lira, atom ise 80 lira" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Sıcak Hava Etkisiyle Plajlar Doldu - Son Dakika

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