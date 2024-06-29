Mersin'de Şoförler İleri Sürüş Teknikleri Eğitiminden Geçiriliyor

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Mersin'de şoförler ileri sürüş teknikleri eğitiminden geçiriliyor

Büyükşehir Belediyesi ile MEÜ iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde şoförler, hem teorik hem de uygulamalı ders alıyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinde hizmet veren şoförlere yönelik ileri sürüş teknikleri eğitimi sürüyor. Mersin Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde şoförler, hem teorik, hem de uygulamalı dersler alıyor. Mersin halkının daha konforlu ve güvenli seyahatinin sağlanması adına verilen eğitimler, şoförlerin mesleki bilgi ve gelişimine katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren şoförlere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. MEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde belirli periyotlarda düzenlenen eğitimde şoförler teorik bilgilerini tazelerken, pratikte de ileri sürüş tekniklerini kavrıyor ve kullandıkları araçların özelliklerini daha iyi anlama fırsatı buluyor. Mersin halkının daha konforlu ve güvenli seyahat edebilmesi amacıyla verilen eğitimler, şoförlerin mesleki bilgi ve gelişimine de katkı sunuyor.

İlk etapta teorik olarak reaksiyon, fren ve durma mesafesi, panik fren, sürüş teknikleri, emniyet kemeri, koltuk, direksiyon ayarları, frenli-frensiz parkur konularında eğitim alan şoförler, teorik eğitimleri MEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Sugözü eşliğinde Toplu Taşıma Yerleşkesi'nde uygulamalı olarak tekrar etti. Teorik eğitimlerde konforlu ve güvenli sürüş tekniklerinin detaylı hatırlanmasının yanı sıra, sürüş sırasında yapılan hataların nasıl düzeltileceğine dair de bilgiler verildi. Pratik eğitimler; teorik bilgilerin pekiştirilmesinin yanı sıra, şoförlerin kullandıkları araçları daha iyi tanıması ve kullanımını kavramasını sağlıyor.

"Vatandaş memnuniyetini ve kaliteyi artırmayı hedefliyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde Eğitim ve Disiplin İşleri'nde görev yapan Levent Akar, ileri sürüş teknikleri eğitimiyle vatandaş memnuniyetini ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Akar, "Şu anda eğitim alan arkadaşlarımız, yaklaşık bir senedir Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde çalışıyor. Hem reflekslerini, hem de sürüş kalitesini artırmak amacıyla belediyemiz ve üniversite bünyesinde verilen eğitim, arkadaşlarımızın tecrübelerini artırıyor" dedi.

"Yeterli olmayan sürücüler yeniden eğitimden geçiyor"

MEÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sugözü de teorik eğitimi başarıyla bitiren sürücülerin, uygulamalı eğitim yaptıklarını ifade etti. Uygulama yaparken sürücünün reaksiyon tepkisi, süresi ve mesafesi, aynı zamanda frenleme süresi ve mesafesi, aracın durma mesafesi ile durma sürelerini tespit etiklerini dile getiren Sugözü, "Bir veri elde ediyor ve bu verileri kurumla paylaşıyoruz. Yeterli olmayan sürücüler yeniden eğitimden geçiyor. Amacımız daha konforlu ve güvenli bir sürüş sağlayabilmenin yanı sıra, yolcuları daha güvenli bir şekilde istedikleri noktalara ulaştırabilmek" diye konuştu. Şoförlere verilen eğitimin önemine işaret eden Sugözü, sürücüleri daha iyi düzeyde yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu uygulamanın diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini kaydetti.

Şoförler, eğitimden memnun

Eğitime katılan şoförlerden Sinem Hatun Aslan, aldıkları eğitimin katkısından bahsederek, "İnsanları oldukları duraklardan alıp, gidecekleri duraklara kadar daha konforlu, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde ulaştırabilmek için bu eğitim çok faydalı oldu" dedi.

Şoför Mahmut Tun da eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aldığımız bu eğitimler sayesinde vatandaşlarımızı daha güvenli şekilde gidecekleri yere ulaştırıyoruz" diye konuştu.