Mersin'de Üreticilere Nar Taneleme Makinesi Desteği - Son Dakika
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Mersin'de Üreticilere Nar Taneleme Makinesi Desteği

Mersin\'de Üreticilere Nar Taneleme Makinesi Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, nar ekşisi üretimi yapan Sökün, Bahçe ve Çeltikçi mahallelerine nar taneleme makinesi hibe etti. Makine, işçilik ve zaman tasarrufu sağlayarak üreticilerin iş yükünü hafifletiyor.

18.11.2024 09:56  Güncelleme: 09:57
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, nar ekşisi yapmak zaman ve emek harcayan Silifke'ye bağlı Sökün, Bahçe ve Çeltikçi mahallesi sakinleri için 'Nar Taneleme Makinesi' desteği sağladı. İşçilik ve zamanda tasarruf sağlayan makine sayesinde üreticiler 6-8 işçinin bir günde yapacağı işi bir saatte bitirebiliyor.

Tarıma yaptığı desteklerle Mersin'de üreticiyi desteklemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak, 'Nar Taneleme Makinesi' desteği sağladı. Silifke ilçesine bağlı Sökün, Bahçe, Çeltikçi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başvurusunu değerlendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, nar ekşisi yapmak için uzun zaman ve emek harcayan vatandaşlara nar ayıklama makinesi verdi. Küçük ve orta ölçekli üreticiye desteklerini sürdüren ekipler, 6-8 işçinin bir günde yapacağı işi 1 saat gibi kısa sürede yapabilen makineyi, 3 mahalleye hibe etti. Üreticiler, makine sayesinde nar ekşisi, nar suyu gibi ürünlerini üretirken, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlıyor.

"Yeni talepler gelmeye başladı"

Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, Makine Ekipman Destekleri Projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli üreticilere desteklere devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda Silifke ilçesine bağlı Sökün, Bahçe ve Çeltikçi mahallelerindeki üreticilerin talepleri doğrultusunda, bir adet nar taneleme makinesi desteği sağladıklarını ifade eden Topkara, "Nar taneleme işlemi küçük işletmelerde genelde el ile yapılırken, büyük işletmelerde mekanizasyondan faydalanarak yapılıyor. Biz de üreticilerimizin de bu mekanizasyondan faydalanması, işçilik ve zamandan tasarruf sağlamaları amacıyla, bir adet nar taneleme makinesi verdik. Makinamız gayet verimli. Önümüzdeki yıl için yeni talepler gelmeye başladı. Küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"İşçilik maliyetleri düştü"

Bahçe Mahallesi Muhtarı Ferit Uysal da büyük emek gerektiren bir işi kısa sürede bitiren makine sayesinde işçilik maliyetlerinin düştüğüne değinerek, vatandaşların hizmetten memnun olduğunu dile getirdi.

Sökün, Bahçe, Çeltikçi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Barbaros ise bölgede nar üretiminin yüksek olduğu için vatandaşların nar ekşisi yaptıklarını belirterek, "Bu da işçilik sorunu oluşturuyordu" diye konuştu.

Nar taneleme işleminde en çok kadınların yorulduğunu ifade eden Bahçe Mahallesi sakinlerinden Zeynep Kurt da "Biz 30 yıldır nar ekşisi üretiyoruz. Makine bizim için büyük kolaylık sağladı. Önceden en az 8-10 kişiyle nar çırpıyorduk. En az 2 gün çırpmamız gerekiyordu. Ama şimdi makine sayesinde işi yarım günde bitiriyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Üreticilere Nar Taneleme Makinesi Desteği - Son Dakika

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