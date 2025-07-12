Mersin'de Zabıta Ekiplerinden Yol ve Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim - Son Dakika
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Mersin'de Zabıta Ekiplerinden Yol ve Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim

Mersin\'de Zabıta Ekiplerinden Yol ve Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim
12.07.2025 13:56  Güncelleme: 13:58
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, kamuya açık alanlardaki yol ve kaldırım işgallerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Denetimler, esnafın kayıt dışı satışlarına da müdahale ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol ve kaldırım işgallerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kamuya açık alanlardaki işgallere müdahale eden ekipler, yasa dışı satış ve görüntü kirliliğine sebep olan durumlara da cezai işlem uyguluyor. Kent genelinde yapılan denetimlerde, kaldırımları ve yol kenarlarını işgal eden masa, sandalye, duba, reklam panosu, saksı ve benzeri materyaller kaldırılıyor. Denetimlerde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılırken, özellikle kayıt dışı satış yapan esnafa cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Son denetim noktalarından biri de çok sayıda işyerinin yer aldığı Hastane Caddesi oldu. Zabıta ekipleri, vatandaşların güvenliği ve konforu için burada da yoğun bir çalışma yürüttü.

"Esnafla diyalog kurarak süreci yürütüyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zülküf Aktürk, denetimlerin 7/24 esasına göre sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın geçiş yolunu engelleyen ne varsa, esnafımızla diyalog kurarak ve yetkilerimiz çerçevesinde kaldırıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki ana arterlerde yol ve kaldırım işgallerine izin vermiyoruz" dedi.

Denetimlerin esnaf açısından da olumlu karşılandığını belirten Aktürk, halktan ve işletmelerden gelen geri dönüşlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hastane Caddesi'nde esnaflık yapan Ali Uysal, "Bu denetimler çok faydalı ve güzel. Vergisini düzenli ödeyen bizler için adalet sağlanıyor. Denetimlerin daha da sık yapılmasını isterim" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf Tamer Özer ise "Önceden kaldırımlarda yürümek zordu. Şimdi vatandaş rahatça hareket edebiliyor. Zabıtanın bu çalışması bizi memnun etti" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Zabıta Ekiplerinden Yol ve Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim - Son Dakika

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