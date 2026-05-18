Akdeniz zabıtasından pazarlarda sıkı denetim

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, semt pazarlarında vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla etiket, fiyat ve tartı denetimi gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında yapılan denetimlerde, pazar tezgahlarındaki ürün etiketleri, fiyat bilgileri ile ölçü ve tartı uygulamaları kontrol edildi. Denetimlerde özellikle ürünlerin fiyat etiketleri incelenirken, etiketsiz ürün bulundurduğu tespit edilen esnafa mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, fiyat kontrollerinin yanı sıra pazar girişlerine kurdukları seyyar tartılarla vatandaşların satın aldıkları ürünlerin kilogram kontrollerini yaparak tüketici haklarının korunmasına katkı sağladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların huzurlu ve güvenilir bir alışveriş ortamında hizmet almasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti. Sivaslıoğlu, "Semt pazarlarımızda hem esnafımızın yasal kurallara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak hem de vatandaşlarımızın haklarını korumak amacıyla denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Etiket, fiyat ve tartı kontrolleriyle olası mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak halkımızın sağlığı, güveni ve memnuniyeti için sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelindeki pazar yerlerinde denetimlerini belirli periyotlarla sürdüreceği bildirildi. - MERSİN