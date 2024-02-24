Mersin Erdemli\'de Çocuk Şenliği: Rafadan Tayfa Müzikaliyle Unutulmaz Bir Gün

Mersin Erdemli düzenlenen şenlikte Rafadan Tayfa Müzikaliyle buluşan binlerce çocuk unutulmaz bir gün yaşadı.
Erdemli Belediyesi tarafından Dr. Devlet Bahçeli meydanında 'Çocuk Şenliği' düzenlendi. Şenliğe katılan çocuklar kendileri için hazırlanan yüz boyama etkinliklerinden çocuk ritim gruplarına, halk oyunlarından, şişme oyun parkurlarına varıncaya kadar birçok aktiviteyle eğlendi. Şenlikte 'Rafadan Tayfa Müzikali'de yer alarak çocukların neşesine neşe kattı.
Geleceğin teminatı çocuklar için gayret ettiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, " Şu anda Rafadan Tayfa ekibi burada. Yine halk oyunu ekibimiz var. Birçok sanatsal faaliyetler var. Gençlerimizi kültürle, sanatla, eğlenceyle buluşturacağız inşallah. Güzel bir etkinlik" diye konuştu.
Etkinliğe katılan Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan da, "Çocuklarımız Cumhuriyetimizin, ülkemizin yarınları. Bugün yavrularımızla bir aradayız. Onları bu şekilde eğlenirken mutlu görmek, bizleri ziyadesiyle mutlu hissettiriyor, gururlu hissettiriyor. Ben de bugün ailemle birlikte geldim, çocuklarımla birlikte hem biraz vakit geçirme eğlenme fırsatı buldum. Hem de Erdemlili hemşehrilerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. " diye konuştu.
Şenliğe geldiği için mutlu olduğunu aktaran çocuklardan Ecem Çapa da " Ben buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.
Rafadan Tayfa'yı göreceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Mert Yılmaz, " Ben en çok Hayri'yi seviyorum. Çünkü o en komik karakter ben de komik karakterleri çok severim" şeklinde konuştu.
Şenliği çok beğendiğini dile getiren Feyza Ersin de " Buraya geldiğim için çok mutluyum. Rafadan Tayfa için geldik" ifadelerini kullandı.
Çocukları mutlu olduğu için kendisinin de mutlu olduğunu vurgulayan Zeynep Yavuz, " Çok mutluyuz, çocuğum Rafadan Tayfa'yı çok izliyor. Karakterlerini çok seviyor, onun için değişik bir alan şuan" diye kaydetti. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin Erdemli'de Çocuk Şenliği: Rafadan Tayfa Müzikaliyle Unutulmaz Bir Gün - Son Dakika
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