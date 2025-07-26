Mersin\'in Görev Değişikliği Asılsız İddialara Yanıt Verdi

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü görevinden alınarak Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde mühendis olarak görevlendirilen Özcan Mersin, hakkında açılmış herhangi bir idari soruşturma bulunmadığını açıkladı.

Mersin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Söz konusu iddiada, Özcan Mersin'in hakkında yürütülen bir idari soruşturma neticesinde görevinden alındığı ileri sürülmektedir. Bu iddia tamamen asılsızdır. 25.07.2025 tarihi itibariyle Mersin hakkında yürütülmekte olan hiçbir idari soruşturma bulunmamaktadır. Görev değişikliği, kurum içi idari tasarruf kapsamında gerçekleştirilmiş rutin bir görevlendirmedir. Bu sürecin soruşturma ile ilişkilendirilmesi, hem kurumun hem de ilgili personelin itibarını zedelemeye yönelik kötü niyetli bir algı çalışmasıdır. Milli Park Müdürlüğümüzce yapılan hiçbir ihale ya da doğrudan temin işlemi hakkında 25.07.2025 tarihi itibariyle herhangi bir müfettiş soruşturması veya denetimi bulunmamaktadır. Yapılan tüm iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, şeffaf ve denetime açık şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, haberde yer verilen denetime dair iddialar, gerçek dışıdır ve kurumu zan altında bırakmayı amaçlamaktadır. Yine bazı haberlerde, Hıdırellez şenlikleri kapsamında bazı siyasi görüşlere sahip vatandaşların Milli Park'a ücretsiz alındığı, bazılarına ise ücret uygulandığı iddia edilmiştir. Bu iddia da gerçek dışı ve tamamen asılsızdır. Milli Park alanında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katılım, geçmişte olduğu gibi 2025 yılında da yöre halkına açıktır. Hiçbir vatandaşın siyasi görüşü, etnik kökeni ya da dini inancı sebebiyle giriş ücreti konusunda farklı muameleye tabi tutulması söz konusu olmamış; kamu hizmetinde eşitlik ilkesi titizlikle gözetilmiştir. Bu tür bir ayrımcılığın yapılması, kurum ilkelerimizle kesinlikle bağdaşmaz. Milli Park Müdürlüğümüz ve Özcan Mersin hakkında ortaya atılan bu asılsız iddialar; kişilik haklarına saldırı, kamuoyunu yanıltma ve kurumsal itibarı zedeleme amacı taşımaktadır. Kurum olarak, bu tür iftira ve karalama kampanyalarına karşı hukuki haklarımızı saklı tutuyor; yasal merciler nezdinde gerekli başvuruları yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" - AYDIN