Mersin Mut'ta Karla Kaplanan Yollar Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Mersin Mut'ta Karla Kaplanan Yollar Yeniden Açıldı

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Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde kapalı olan yolları açarak ulaşımı sağladı. Karla mücadele ekipleri, dönüşümlü çalışarak yolların sürekli açık kalmasını sağlıyor.

08.02.2025 09:12  Güncelleme: 09:16
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Mersin Mut'ta karla kaplanan yollar açıldı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açtı.

Yurt genelinde bir çok ilde olduğu gibi Mersin'in yüksek kesimleri de karla buluştu. Kar yağışının etkili olduğu Mersin'in Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde yayla ve kırsal mahallelerin yolları kapandı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de karla mücadele için harekete geçti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak ve vatandaşların herhangi bir zorluk yaşamaması için çalışmalarını birçok araç ve iş makinesi ile gerçekleştirdi. Greyder, dozer, yükleyici, kar küreme ve tuzlama aracı ile çalışan ekipler yolları açarken, süren kar yağışının yolları yeniden kapamaması için dönüşümlü bir şekilde çalıştı.

İlçeye bağlı Dağpazarı, Çivi, Ballı, Demirkapı, Güme, Elmapınarı, Kavaközü Mahalleleri ve Kozlar yaylası yolunda çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Mut'ta Karla Kaplanan Yollar Yeniden Açıldı - Son Dakika

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