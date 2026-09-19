Mersin Mut\'ta Kaymakam Çelikkol, Gaziler Günü\'nde gazi ailelerini evlerinde dinledi

Mersin Mut'ta Kaymakam Çelikkol, Gaziler Günü'nde gazi ailelerini evlerinde dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Mut'ta Kaymakam Osman Çelikkol, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazi ailelerini evlerinde ziyaret edip talep ve sorunlarını dinledi. Çelikkol devletin yanlarında olduğunu ve fedakarlıklarının unutulmayacağını söyledi, aileler de memnuniyetini ve teşekkürünü dile getirdi.
Mersin'in Mut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Osman Çelikkol, ailelerin talep ve beklentilerini dinledi.
Kaymakam Osman Çelikkol, Gaziler Günü münasebetiyle ilçede yaşayan gazi ailelerinin evlerine konuk oldu. Ailelerle bir süre sohbet eden Çelikkol, onların talep ve sorunlarını dinleyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.
Gazilerin, vatanın bölünmez bütünlüğü ile milletin huzur ve güvenliği uğruna büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Çelikkol, bu fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Çelikkol, devletin gaziler ve kıymetli ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
Gazi aileleri de kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Çelikkol'a teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?