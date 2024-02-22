Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, şehri daha da iyi noktaya taşıyacaklarını belirtti

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Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hep birlikte el ele ve omuz omuza vererek şehri daha da iyi noktaya taşıyacaklarını belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında gün içerisinde esnaf ve sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini sürdüren Bozdoğan, vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.

Evlerine konuk olduğu vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Bozdoğan, "İnşallah hep birlikte el ele, omuz omuza vererek şehrimizi daha da iyi noktaya taşıyacağız. Bizleri her daim güler yüzle karşılayan hemşehrilerimize layık olmak ve onların hayır dualarında yer almak için durmuyoruz" diye konuştu. - MERSİN