Mersin Toroslar Belediyesi Ramazan Ayı Denetimleri

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Mersin'in merkez Toroslar Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların özellikle Ramazan ayında sofralarından eksik etmediği pide ve ekmeklerin sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediği incelendi, gramajları kontrol edildi.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gıda ürünlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasını amaçladıklarını belirtti. Denetimler kapsamında ekmek ve pide üretimi yapan fırınları titizlikle incelediklerini vurgulayan Yılmaz, "Vatandaşlarımız, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşırlarsa zabıta ekiplerimize ulaşabilirler. Denetimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN