Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, St. Paul Anıt Müzesi\'ni ziyaret etti

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesindeki Şehitkerim Mahallesi'nde bulunan St. Paul Anıt Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği St. Paul Anıt Müzesi'nde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Tarsus Müze Müdürü Doğukan Alper'den bilgiler aldı, müzeyi ziyarete gelen gençlerle sohbet etti.

1850 tarihinde Ortodoks Arap-Rum cemaati tarafından yaptırılan St. Paul Kilisesi, 2001 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kilisede restorasyon işlemleri yaptırılarak ziyarete açılmıştı.

Vali Pehlivan, Tarsus programı kapsamında Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezinde arkeolojik eser depoları, kazı evi, laboratuvar, kütüphane, sergi ve konferans salonlarını gezdi, Tarsus Gözlükule Kazı Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özyar'dan yürütülen çalışma ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, Tarsus'un merkezindeki Gözlükule'de yapılan arkeolojik kazılar tarihinin M.Ö. 7 bin yılına kadar indiğini gösterdiğini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1995 yılında bu alanda kazı çalışmaları başlatılmış ve aynı alan içerisinde bulunan Çırçır fabrikasının bir kısmı 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edilerek Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Çırçır fabrikasında yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından yaşayan bir merkez haline getirilmiştir. Çırçır fabrikası bu çalışmaların ardından 2019 yılında, Avrupa'nın alanında en prestijli ödülü olarak kabul edilen, Avrupa Kültürel Miras ödülü/ Europa Nostra ödülünü kazanmıştır. Bu çalışmalarda emeği geçen Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere bütün kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Ziyarete Vali Pehlivan'a, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Tarsus Müze Müdürü Doğukan Alper eşlik etti. - MERSİN