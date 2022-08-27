Mersin yerel haberleri | Mersin Büyükşehir'den "Zafere Doğru 100. Yıl Oratoryosu" - Son Dakika
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Mersin yerel haberleri | Mersin Büyükşehir'den "Zafere Doğru 100. Yıl Oratoryosu"

27.08.2022 12:55
Mersin yerel haberleri | Mersin Büyükşehir'den "Zafere Doğru 100. Yıl Oratoryosu"

Mersin yerel haberi | Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında, "Zafere Doğru 100. Yıl Oratoryosu' etkinliği düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında, "Zafere Doğru 100. Yıl Oratoryosu' etkinliği düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı kutlamalarına, haftaya yayılan programlarla Mersinli vatandaşları buluşturarak başladı. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Özgecan Aslan Meydanı'nda  'Zafere Doğru 100. Yıl Oratoryosu' etkinliği düzenlendi. Programa, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Gülcan Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

ARYALAR VE TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE ORATORYO SAHNELENDİ

Genel Sanat Yönetmenliği'ni Murat Atak'ın, Orkestra Şefliği'ni Daniel Fedorean'ın yaptığı 'Zafere Doğru 100. Yıl Oratoryosu'nda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sanat Toplulukları'nın oluşturduğu orkestra ve tiyatro sanatçıları, büyük zaferin tarihsel sürecini, aryalar, napolitenler ve türküler eşliğinde sahneledi. Etkinlikte, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger de Nazende Sevgilim, Kalbe Dolan O İlk Bakış, Çalın Davulları, Bir Fırtına Tuttu Bizi ve Sabahın Seherinde parçalarını seslendirdi.

Etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ile Şehir Tiyatrosu oyuncuları, zaferin tarihsel sürecini anlattı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk'tan cümlelerin de yer aldığı, Türk Milleti'nin zafer yolculuğunda yaşadığı onurlu mücadeleyi anlatan oratoryoda, Büyükşehir Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği Topluluğu ve Halk Oyunları Topluluğu'nun yanı sıra, Mersin Devlet Opera ve Balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Adana Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları da yer aldı.

"30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZIN 100. YILI KUTLU OLSUN"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, "Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sanatçıları, muhteşem bir akışla zaferimizin tarihsel sürecini anlatan, zaferin yolculuğunu bize gösteren müthiş bir sahne sergilediler. Bu anlamlı günde, bizlere böylesi muhteşem bir geceyi yaşatan bütün sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Zafer Bayramı kutlamalarımız, 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıkları, düzenledikleri etkinliklerle 30 Ağustos'a kadar Mersin'in her bir noktasında sizlerle olacak. 30 Ağustos akşamı da yine bu meydanda, Nova Norda ve Gazapizm'in konserleri gerçekleşecek" diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ VE ATATÜRK'Ü CANI GÖNÜLDEN ANMIŞ OLDUK"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Yaşar Bahçeci, güzel bir akşam geçirdiklerini belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda böyle bir hatırlatma yaptığı için Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik etmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk'ü canı gönülden anmış olduk" derken, Sevim Bahçeci de "Etkinlik çok güzeldi. Bütün sanatçılar ve müzikler bizi duygulandırdı. İyi ki gelmişiz, iyi ki yapmışlar bu programı" dedi.

Ahmet Şenol ise " 68 kuşağındanım. Gelen sanatçıların hepsini tebrik ediyorum. Vahap Bey'i de unutmamamız gerekiyor. Böyle etkinlikleri bize sunduğu için, sizin nezdinizde kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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