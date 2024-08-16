Mescidi Aksa Platformu Üyeleri Muş\'ta Filistin İçin Dua Etti

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Muş'ta bir araya gelen Mescidi Aksa Platformu üyeleri İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinliler için namaz kılıp dua etti.

Muş Kent Meydanı'nda bir araya gelen Mescidi Aksa Platformu üyeleri ve bazı vatandaşlar burada yatsı namazını kıldıktan sonra İsrail saldırılarını protesto ederek Filistin için namaz kılıp dua etti.

Duaların edilmesinin ardından topluluk sesiz bir şekilde dağıldı. - MUŞ