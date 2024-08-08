MESKİ, Mersin Akdeniz ilçesinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

MESKİ, Mersin Akdeniz ilçesinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor

MESKİ, Mersin Akdeniz ilçesinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor. Çalışma sayesinde su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri alan MESKİ, atık suların çevreye zarar vermesinin de önüne geçiyor.

08.08.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor. Çalışma sayesinde su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri alan MESKİ, atık suların çevreye zarar vermesinin de önüne geçiyor.

MESKİ, yoğun yağışlarda cadde ve sokaklarda su birikmesi nedeniyle oluşan maddi hasarları önlemek, yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde devam etmesini sağlamak için başlattığı yağmur suyu yatırımlarına devam ediyor. Kanalizasyon atık su altyapısı olmayan bölgelerde kanalizasyon şebekesi döşeyerek, atık suların uzaklaştırılmasını sağlayan MESKİ, kullanım ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerini de rehabilite ederek, atık suların çevreye zarar vermesinin önüne geçiyor.

MESKİ'nin yatırım bedeli KDV dahil 47 milyon 605 bin lira olan Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahalleleri altyapı yapım işi kapsamında; 4 bin 653 metre yağmur suyu hattı, 4 bin 580 metre kanalizasyon hattı, 517 metre kanalizasyon terfi hattı, 127 adet ızgara su alma yapısı, 85 adet kanalizasyon muayene bacası ile 1 adet paket terfi merkezi yapılması planlanıyor.

"Hanelerimiz su altında kalmayacak"

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Delil, yaptıkları başvurunun ardından kanalizasyon çalışmalarının başladığını belirtti. 6 dönemdir muhtarlık yaptığını belirten Delil, "Bundan 10-15 sene öncesinde epey sıkıntısını yaşıyorduk. Yerleşim yerleri bu kadar yüksek değildi. Arklar ve kanallarımız vardı. Tarım alanları daraldıkça bu çalışmanın gerekli olduğunu düşündük. MESKİ'ye müracaatımız sonrasında şu anda çalışmalar sürüyor. Artık hanelerimiz su altında kalmayacak. Esnafımız en azından bundan sonra su altında kalmayacak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Akdeniz, Hürriyet, Kazanlı, Akdeniz, mersin, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MESKİ, Mersin Akdeniz ilçesinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:22:46. #1.12#
SON DAKİKA: MESKİ, Mersin Akdeniz ilçesinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement