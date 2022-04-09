Meslek lisesi öğrencilerine tebrik - Son Dakika

Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri profesyonel garsonları aratmıyor.

Oltu Belediyesi Sosyal tesislerindeki kalabalık iftar yemeklerinde işlerini aksatmadan planlı bir şekilde yapan öğrenciler iftar yemeklerine katılanlardan tam not aldılar.

Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri Ramazan ayı boyunca ücretsiz verilen iftar yemeklerinde servis ve mutfakta hünerlerini gösteriyorlar. Yüz elli kişilik iftar yemeğinde aksatmadan dağıtım yapan yedi öğrenciye konuklar atom karıncalar ismini taktılar. - ERZURUM