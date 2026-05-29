Demiryol-İş heyetinden MESOB'a tebrik ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demiryol-İş heyetinden MESOB'a tebrik ziyareti

Demiryol-İş heyetinden MESOB\'a tebrik ziyareti
29.05.2026 21:17  Güncelleme: 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Demiryol-İş Sendikası heyetini kabul etti. Görüşmede esnafın sorunları, yüksek kiralar ve ortak akıl vurgusu yapıldı. Keskin, esnafın yüzde 85-90'ının kiracı olduğunu ve fahiş kiraların sürdürülemez olduğunu belirtti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Türk İş Konfederasyonu Demiryol İş Sendikası Başdanışmanı Nurettin Öndeş ve Malatya Şube Başkanı Ahmet Şekerci ile bir araya geldi.

Türk İş Konfederasyonu Demiryol İş Sendikası Başdanışmanı Nurettin Öndeş, Demiryol-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Ahmet Şekerci ve beraberindeki heyet, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. Ziyarette heyet, MESOB Genel Kurulu nedeniyle yeni dönem görevi için Başkan Şevket Keskin'i tebrik etti. Görüşmede, Malatya'da esnafın yaşadığı sorunlar, yüksek kira talepleri, kentte birlik ve beraberlik ihtiyacı ile ortak akıl vurgusu öne çıktı.

"Biz ekip olarak başkanın yanındayız"

Ziyarette konuşan Demiryol-İş Sendikası Başdanışmanı Nurettin Öndeş, Şevket Keskin ile yarım asra dayanan dostlukları olduğunu ifade etti. Öndeş, Keskin'in çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti. Nurettin Öndeş, konuşmasında, "Biz ekip olarak başkanın yanındayız. Bunu da belirtmekte yarar görüyoruz. Bizim kadim bir dostumuz. Kendisiyle iftihar ediyorum. Bizi bu tatil günü kabul ettiğinden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Allah bahtını ve geleceğini açık etsin. Bir kongre var duyduğum kadarıyla. İnşallah kongre kendisini iyi yerlerde görür. Her şeye layık bir dostumuz, bir hemşehrimiz" dedi.

"Malatya için varlığınız bizim için değerli"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MESOB Başkanı Şevket Keskin, Nurettin Öndeş'in Malatya için Ankara'da önemli bir görevler üstlendiğini ve önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Keskin, konuşmasında, "Başkanımın bu ziyaretinde, özellikle genç ekibiyle beraber kendisine şahsım, esnafım ve oda başkanları adına hoş geldiniz diyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Nurettin Öndeş Başkanımız gerçekten hem Malatya için çok önemli hem de Ankara'da Malatya'nın sesini duyurmak adına bizim için çok önemli. Malatya'yı orada tanıtmak, Malatya ile orada birlik beraberlik içinde olmak, Malatya'nın birlik beraberliğini sağlamak için yıllardır bu işte gönüllü olarak çalışıyor. Ben kendisine bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Malatya'mızın önemli değerlerden biridir" ifadelerini kaydetti.

"Ortak akılla oturup konuşalım"

Malatya'nın sorunlarının ortak akılla ele alınması gerektiğini ifade eden Keskin, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve basının bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Keskin, "Malatya'da hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'yı nasıl ayağa kaldıracağız, Malatya için ne yapacağız diye düşünmeliyiz. Ben yıllarca bunu savundum. Özellikle de şunu söyledim. Ortak akılla oturup konuşalım. Milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, basınıyla beraber Malatya'da eksik ne var, fazla ne var, bunu hep tartışalım dedim. Ama bir türlü bir araya getiremedik. Bu bizim bir eksikliğimiz mi, sivil toplum örgütlerinin bir eksikliği mi, yoksa yukarıdaki siyasilerin bir eksikliği mi; bunu da değerlendirmek gerekir. Önemli olan, yıkılmış değil, çökmüş bir Malatya'yı nasıl ayağa kaldıracağımızdır" şeklinde konuştu.

"Esnafın yüzde 85-90'ı kiracı"

MESOB Başkanı Şevket Keskin, yüksek kira taleplerinin esnaf üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. Keskin, birçok esnafın mevcut kira rakamlarını karşılayamayacak durumda olduğunu ifade etti. Keskin, "Özellikle geçen gün basında da açıklama yaptım. Dün Valimiz de açıklama yaptı. Kiraların çok yüksek olduğunu, fahiş fiyatlı kiralar olduğunu söyledik. Benim esnafımın yüzde 85-90'ı kiracı ve bu parayı ödeyemez. Bugün hasbelkader aceleyle gidip orayı tutarsa, bir senede sermayesini tüketip dükkanı terk edecek insanlarımız var. Yani 1 milyondan aşağı yok. Demin bir tanesini sordum, aylık 125 bin lira istemiş. Bunun aylık giderleri var. 50 bin lira da giderini say. 200 bin lira. Yemesi içmesi hariç 200 bin lira. Bu insan burada ne kazanacak, ne yapacak, nasıl edecek? Ama fiyatlar çok yüksek" diye konuştu.

Keskin, ziyaretten dolayı Demiryol-İş Sendikası Başdanışmanı ve Demiryolu Dayanışma Yardımlaşma Derneği Sandığı Başkanı Nurettin Öndeş, Demiryol-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Ahmet Şekerci ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Malatya için her zaman birlikte olacaklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şevket Keskin, Sivil Toplum, Ekonomi, kiracı, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Demiryol-İş heyetinden MESOB'a tebrik ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

21:48
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos’ta kuruyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
21:01
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı
DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:55
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 21:57:11. #7.13#
SON DAKİKA: Demiryol-İş heyetinden MESOB'a tebrik ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.