Meta'ya 5 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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Meta'ya 5 Milyon Lira Ceza

13.06.2026 12:00
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Ticaret Bakanlığı, EİDS'e aykırı ilanlar nedeniyle Meta'ya 5 milyon lira ceza verdi.

Ticaret Bakanlığı Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS'e aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ye 5 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medyadaki sahte ilanlara ve Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurallarına aykırı paylaşımlara karşı yaptırımlar devam ediyor. Bu kapsamda bakanlıktan yapılan açıklamada taşınmaz ve taşıt ilanlarında; sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildiği belirtildi.

"EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale gelmiştir"

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca kurulan EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale gelmiştir. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS sistemine entegre edilmiş olup bu platformlarda yayınlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamaları zorunlu şekilde yapılmaktadır. Söz konusu düzenleme Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup bu platformlarda yer alan tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Ticaret Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır" açıklamasında bulunuldu.

"Taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten şirkete 5 Milyon lira idari para cezası uygulanmıştır"

Vatandaşların çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS'ye aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine toplam 5 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Öte yandan, emlak/galeri işletmelerinin de idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için bu platformlarda yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanlarının linkini paylaşmaları, bunun haricinde ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmamaları gerekmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meta'ya 5 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

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