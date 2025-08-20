Metin Tokel Bayburt'u Ziyaret Etti - Son Dakika
Metin Tokel Bayburt'u Ziyaret Etti

20.08.2025 12:51
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Orgeneral Metin Tokel, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ile birlikte Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Erzincan'ın ardından Bayburt'a gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, valiliği ziyaret etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından karşılanan Orgeneral Tokel'e çiçek takdim edildi. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Tokel, Vali Eldivan ile görüştü. Vali Eldivan, günün anısına Orgeneral Tokel'e çini plaket hediye ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BAYBURT

