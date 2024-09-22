Mevlid-i Nebi Haftası Kutlamaları - Son Dakika
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Mevlid-i Nebi Haftası Kutlamaları

Mevlid-i Nebi Haftası Kutlamaları

Dalaman Müftüsü Zekariya Çallı, Kaymakam Yakuta'yı ziyaret ederek etkinliklere davet etti.

22.09.2024 13:00
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Dalaman İlçe Müftüsü Zekariya Çallı, Rebiülevvel Ayı'nın 12. günüyle başlayan Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları kapsamında Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı ziyaret edip etkinliklere davet etti.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü dolayısıyla kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Dalaman Müftüsü Zekariya Çallı ve beraberindeki personel, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Ziyaret sırasında, Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemi ve anlamı üzerine sohbetler yapıldı. Kaymakam Mesut Yakuta, bu anlamlı günde Dalaman Müftüsü Zekariya Çallı ve personeline teşekkür ederek, Peygamberimizin öğretisinin ve değerlerinin toplumda yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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