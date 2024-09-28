Mevlid-i Nebi Haftası Programı Kayseri'de Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mevlid-i Nebi Haftası Programı Kayseri'de Düzenlendi

Mevlid-i Nebi Haftası Programı Kayseri\'de Düzenlendi

Fatih Sultan Mehmet Vakfı, Mevlid-i Nebi Haftası'nda Hazreti Muhammed'in hayatını anlattı.

28.09.2024 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri Temsilciliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Düzenlenen program ile ilgili bilgiler veren FSM Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Temsilcisi İlhan Zafer, "Programımızda neslimize peygamberimizin hayatını anlatacağız" dedi.

Tarihi Hunat Medresesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa FSM Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Temsilcisi İlhan Zafer, Eğitimci Sosyolog ve Felsefe Öğretmeni Gökmen Can, vakıf yönetimi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program ile Hazreti Muhammed ve hayatını daha iyi anlamayı hedeflediklerini söyleyen FSM Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Temsilcisi İlhan Zafer, "Bugün Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı olarak kainatın efendisi Hazreti Muhammed'in hayatını neslimize anlatmak, doğum günü sebebi ile anmak için Mevlid-i Şerif programımız var. Kur'an-ı Kerim okuyacağız, Mevlid okuyacağız ve ilahiler söyleyeceğiz. Daha sonra da peygamberimizin hayatını çok değerli hocamız anlatacak. Günün anısına peygamberimizi daha iyi anlamayı hedefliyoruz hocamızın da anlatımıyla. Bugüne özel çekilişlerimiz var buraya katılan kardeşlerimize sürpriz hediyelerimiz var. Onların çekilişlerini yapıp inşallah çıkan kardeşlerimize hediyelerini sunacağız. Bizim özellikle bu dönemde peygamberimizin hayatına ihtiyacımız var. Rabbim onun hayatını gençliğe anlatmayı ve yaşamayı bizlere nasip eylesin" dedi.

Eğitimci Sosyolog ve Felsefe Öğretmeni Gökmen Can ise, "Bugün inşallah buraya katılan peygamber aşıklarıyla peygamber efendimizin Mevlid-i Nebi'sini kutlamaya gelen kardeşlerimize hayatından kesitler sunacağız. Bu bizim için büyük bir şereftir. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanımızın Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili mottosu Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşasıdır. Özellikle teknolojinin ve türel erozyonun bu kadar çok fazla olduğu ve kültürel değişimlerin, yıkımların fazla olduğu bir vakitte öncelikle anne-babalar, daha sonra biz öğretmenler ve sonrasında özellikle devletimizin destekleriyle birlikte gençliğimizi korumak, peygamberimizin şahsiyetini, kişiliğini, hayatını, onun lider oluşunu, baba oluşunu, dede oluşunu insanlara çok güzel bir şekilde iyi bir üslupla ve iletişim diliyle toplumun her yanına yaymak istiyoruz. İnşallah bu konuda da milli ve manevi değerler noktasında bütün STK'ların, vakıfların bu konu üzerinde hassasiyetle durmasını istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki mottosu da çok güzel. İnşallah muvaffak oluruz. Allah devletimizi ve milletimizi korusu" dedi.

Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid okunarak katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Sivil Toplum, Kültür Sanat, kayseri, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mevlid-i Nebi Haftası Programı Kayseri'de Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: Mevlid-i Nebi Haftası Programı Kayseri'de Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement