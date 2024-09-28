Mevlid-i Nebi Haftası Programı Kayseri\'de Düzenlendi

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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri Temsilciliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Düzenlenen program ile ilgili bilgiler veren FSM Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Temsilcisi İlhan Zafer, "Programımızda neslimize peygamberimizin hayatını anlatacağız" dedi.

Tarihi Hunat Medresesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa FSM Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Temsilcisi İlhan Zafer, Eğitimci Sosyolog ve Felsefe Öğretmeni Gökmen Can, vakıf yönetimi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program ile Hazreti Muhammed ve hayatını daha iyi anlamayı hedeflediklerini söyleyen FSM Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Temsilcisi İlhan Zafer, "Bugün Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı olarak kainatın efendisi Hazreti Muhammed'in hayatını neslimize anlatmak, doğum günü sebebi ile anmak için Mevlid-i Şerif programımız var. Kur'an-ı Kerim okuyacağız, Mevlid okuyacağız ve ilahiler söyleyeceğiz. Daha sonra da peygamberimizin hayatını çok değerli hocamız anlatacak. Günün anısına peygamberimizi daha iyi anlamayı hedefliyoruz hocamızın da anlatımıyla. Bugüne özel çekilişlerimiz var buraya katılan kardeşlerimize sürpriz hediyelerimiz var. Onların çekilişlerini yapıp inşallah çıkan kardeşlerimize hediyelerini sunacağız. Bizim özellikle bu dönemde peygamberimizin hayatına ihtiyacımız var. Rabbim onun hayatını gençliğe anlatmayı ve yaşamayı bizlere nasip eylesin" dedi.

Eğitimci Sosyolog ve Felsefe Öğretmeni Gökmen Can ise, "Bugün inşallah buraya katılan peygamber aşıklarıyla peygamber efendimizin Mevlid-i Nebi'sini kutlamaya gelen kardeşlerimize hayatından kesitler sunacağız. Bu bizim için büyük bir şereftir. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanımızın Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili mottosu Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşasıdır. Özellikle teknolojinin ve türel erozyonun bu kadar çok fazla olduğu ve kültürel değişimlerin, yıkımların fazla olduğu bir vakitte öncelikle anne-babalar, daha sonra biz öğretmenler ve sonrasında özellikle devletimizin destekleriyle birlikte gençliğimizi korumak, peygamberimizin şahsiyetini, kişiliğini, hayatını, onun lider oluşunu, baba oluşunu, dede oluşunu insanlara çok güzel bir şekilde iyi bir üslupla ve iletişim diliyle toplumun her yanına yaymak istiyoruz. İnşallah bu konuda da milli ve manevi değerler noktasında bütün STK'ların, vakıfların bu konu üzerinde hassasiyetle durmasını istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki mottosu da çok güzel. İnşallah muvaffak oluruz. Allah devletimizi ve milletimizi korusu" dedi.

Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid okunarak katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. - KAYSERİ