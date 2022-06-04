Mevsimine göre lastik seçiminin önemi - Son Dakika
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Mevsimine göre lastik seçiminin önemi

04.06.2022 14:53
Mevsimine göre lastik seçiminin önemi

Koçaslanlar Motorlu Araçlar'ın Servis Müdürü Ercan Şahinkaya, sürücüleri araçlarında mevsimine uygun lastik kullanmaları konusunda uyardı.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar'ın Servis Müdürü Ercan Şahinkaya, sürücüleri araçlarında mevsimine uygun lastik kullanmaları konusunda uyardı.

Lastiğini verimli şekilde kullanmak ve en iyi performansı almak isteyen kişilerin hem güvenlikleri hem de bütçeleri için mevsimine göre lastik seçmeleri gerektiğini ifade eden Şahinkaya, "Havaların ve yolların sıcaklık seviyelerinin yükseldiği yaz mevsiminde hem güvenli ve konforlu sürüş deneyimi, hem de minimum yakıt tüketimi için sürücülerin lastik seçimleri konusunda doğru karar vermeleri büyük önem taşımaktadır. Maalesef kullanıcılar bir takım lastik ile tüm yılı geçirmeyi tercih edebiliyor. Bu durumda seçtikleri lastik tipine göre ya kış mevsimlerinde, ya da yaz mevsimlerinde az yol tutuş sağlanıyor. Yani sürüş güvenliği tehlikeye atılıyor. Yaz lastiği ılımlı olarak tabir ettiğimiz havalar için geliştirilmiş, sürüş deneyimini kolaylaştıran, enerji tasarrufu sağlayan, size sessiz ve yumuşak sürüş keyfi sağlayan lastiktir. Islak ve karlı zeminde kullanılan kış lastiklerini havaların 7 derecenin altında seyrettiği mevsime kadar depoya kaldırmanız ve yaz lastiklerine geçiş yapılması gerekmektedir" dedi.

Yaz mevsiminde yaz lastiği kullanmanın sürüş güvenliğinden çok daha fazla faydası bulunduğunun altını çizen Şahinkaya, "Öncelikle yaz lastikleri sıcak havalarda sürtünme ve yıpranmaya karşı daha dayanıklıdır. Bu özelliğiyle lastiğinizin ömrünü uzatır. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması yakıt tüketimini arttırır. Yaz lastiğine geçiş yaparak ciddi anlamda yakıt tasarrufu sağlanabilir. Yaz lastiklerinin üzerinde diş desenleri bulunmaktadır ve yaz lastiklerinde kauçuk bileşimi kullanılmaktadır. Bu sayede lastiklerin yola daha iyi temas etmesi sağlanır. Bu özelliğiyle yaz lastikleri ılımlı havalarda maksimum yol tutuşu sağlar. Ekstra olarak, yaz lastikleri ılımlı havalarda manevra kabiliyetini maksimize etmeye yönelik tasarlanmıştır. Özellikle uzun yolculuklarda sessiz ve yumuşak bir sürüş deneyimi yaşatır. Tüm bu nedenlerden ötürü mevsimine uygun lastik kullanmak hem sürüş güvenliği ve konforu, hem de ekonomik açıdan çok önemlidir" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mevsimine göre lastik seçiminin önemi - Son Dakika

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