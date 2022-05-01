Mezarlıkta bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Mezarlıkta bayram yoğunluğu

01.05.2022 14:36
Mezarlıkta bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı arifesinde binlerce vatandaş mezarlıklara adeta akın ederek, hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Ramazan Bayramı arifesinde binlerce vatandaş mezarlıklara adeta akın ederek, hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar burada dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Adıyaman Belediye Mezarlığında bazı vatandaşlar yakınlarının kabri başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar, "Büyüklerimizin, değerlerimizin, atalarımızın ziyaretlerine geldik. Normalde bayram sabahı gelmemiz gerekir ama arife gününde geldik. Dua ettik, Fatiha okuduk, Yasin okuduk. Unutmamak lazım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mezarlıkta bayram yoğunluğu
Mezarlıkta bayram yoğunluğu
Mezarlıkta bayram yoğunluğu
Mezarlıkta bayram yoğunluğu
Mezarlıkta bayram yoğunluğu

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Ramazan Bayramı, Adıyaman, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezarlıkta bayram yoğunluğu - Son Dakika


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